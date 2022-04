PS5: Diese 15 Spiele unterstützen VRR

Die Playstation 5 wird laut Sony noch in dieser Woche ein Update erhalten, das endlich die Kompatibilität mit der Grafik-Technologie VRR (Variable Refresh Rate) freischaltet. Aber welche Spiele werden zunächst unterstützt, und wie könnt ihr die Option aktivieren? Das erklären wir euch in diesem Artikel.

Liste aller VRR-kompatiblen PlayStation 5-Spiele

Neuerscheinungen werden VRR zum Launch unterstützen, doch ältere Titel benötigen einen Patch. Wenn das Update erscheint, werden vorerst 15 Spiele die Technologie nutzen. Wie viele noch hinzukommen, liegt an den jeweiligen Entwicklerstudios und Publishern.

Das ist die Liste mit allen PS5-Spielen, die zum Start VRR unterstützen:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

So könnt ihr VRR auf der PS5 nutzen

Wenn der VRR-Patch in den kommenden Tagen ausgerollt wird, findet ihr in den Einstellungen eurer PS5 unter "Video Output" eine neue Option. VRR steht standardmäßig auf automatisch - so wird die Funktion bei jedem kompatiblen Spiel aktiviert, ohne dass ihr dies manuell tun müsst.

Ihr könnt VRR auch für Titel auswählen, die nicht explizit darauf ausgerichtet sind. Dies kann einerseits zu einer besseren Videoqualität führen, birgt andererseits aber die Gefahr von unschönen Grafik-Fehlern (via Playstation-Blog).

Aber was ist VRR überhaupt?

VRR ist eine Technologie, die die Framerate der PS5 der eures Bildschirms anpasst. Das ist wichtig, da Bilder auf der Konsole ab und an schneller berechnet werden, als sie von dem Fernseher dargestellt werden können. Kurz gesagt, führt VRR zu einer flüssigeren Darstellung, ohne lästige Artefakte oder Screen-Tearing.

HDMI 2.1 ist ein Muss: Wenn euer Fernseher oder Monitor kein HDMI 2.1 unterstützt, könnt ihr VRR leider nicht nutzen. Ihr solltet bei der Wahl eines Geräts also darauf achten, dass die Technologie auch unterstützt wird. Eine Auswahl mit passenden TVs haben wir in einem separaten Artikel für euch parat.

