Kurios: Die PS5 wird am Istanbuler Flughafen verkauft - für satte 1099 Euro

Am 18. April war ein GamePro-Leser beruflich am Istanbuler Flughafen unterwegs. Nicht schlecht gestaunt hat er, als er dort an einem D&R Shop (einem türkischen Laden für Bücher, Musik und DVDs) vorbeikam und dort jede Menge PS5 Konsolen zum Verkauf aufgestapelt sah.

Nicht nur gab es die bei uns kaum zu bekommende Konsole dort noch zuhauf, sie kamen auch mit einem saftigen Preisschild daher: saftige 1099 Euro kostet es, eine PS5 am Flughafen Istanbul mitzunehmen. Das ist wohlgemerkt noch ein reduzierter Preis, denn der "Normalpreis" - zumindest laut Preisschild - liegt bei 1199 Euro.

In der Türkei ist die PS5 grundsätzlich teurer

Achtung: Auch wenn die Augen bei dem Preis erstmal groß werden, komplett überteuert ist es für türkische Verhältnisse gar nicht. In der Türkei kostet die PS5 regulär nämlich 8.299 türkische Lira. Umgerechnet sind das etwa 850€. Damit sind 250€ Aufpreis zwar noch immer ordentlich, aber grundsätzlich auch nicht mit der deutschen UVP zu vergleichen.

Die Menge an verfügbaren Konsolen lässt aber vermuten, dass auch Durchreisende eine PS5 für 1099 Euro zu teuer finden.

Eure besten Chancen auf eine PS5

Hierzulande eine PS5 zu ergattern ist auch Monate nach Release der Konsole noch Glückssache. Fast dauerhaft ist die PS5 ausverkauft. Auch Betrüger machen sich diese Knappheit zunutze, sodass bei Schnäppchen Vorsicht geboten ist.

Wenn ihr eine PS5 hierzulande kaufen wollt, hält euch unser stetig aktualisierter live-Ticker zu PS5-Verfügbarkeiten auf dem Laufenden. Zu welchen Uhrzeiten ihr bei großen Händlern die besten Chancen habt, haben wir euch ebenfalls aufgeschlüsselt.

Großen Dank an dieser Stelle an unseren Leser Pascal, der diesen Fund gemacht und uns die Bilder für diesen Artikel zur Verfügung gestellt hat.

Hättet ihr bei dem Preisschild zugeschlagen, oder ist euch das dann doch zu teuer für eine PS5?