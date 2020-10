PS5 & Xbox Series X/S: Konntet ihr eine Next Gen-Konsole vorbestellen?

Im November startet die nächste Konsolengeneration, die Xbox Series X und Xbox Series S kommen am 10. November in die Läden, die PS5 am 19. November. Vorbestellen konnte man alle Konsolenmodelle bereits, allerdings war der Andrang so groß, dass insbesondere die PS5 und die Xbox Series X in wenigen Minuten ausverkauft waren. Weitere Vorbestellerunden sind bis zum Launch nicht garantiert, könnten aber kommen.

Wir sind sicher, dass sich auch viele von euch in den Vorbestellungs-Wahnsinn gestürzt haben und wollen deshalb von euch wissen: Hattet ihr Glück und konntet eine Next-Gen-Konsole vorbestellen? Oder seid ihr leer ausgegangen?

Stimmt ab und macht bei unserer Umfrage mit:

Darüber hinaus interessiert uns auch euer Vorbesteller-"Erlebnis". Hattet ihr Probleme oder konntet ihr ohne große Mühen ein Exemplar ergattern? Und bei welchen Anbietern habt ihr vorbestellt? Schreibt uns eure Erfahrungen und Berichte in die Kommentare!