PSVR 2: Das erste Foto von Sonys VR-Headset in freier Wildbahn ist da

Im Februar enthüllte Sony endlich, wie ihr nächstes VR-Headset aussehen wird – den Look der Controller kannten wir zu dem Zeitpunkt ja schon. Mit einer schicken Kombination aus schwarz und weiß, passt sich die neue Hardware dem Design der PlayStation 5 an.

Das ist neu: Jetzt haben wir auch ein echtes Foto von PSVR 2, abseits von PR-Material und Render-Bildern (via Reddit). Zu sehen sind das Headset, die beiden Bewegungs-Controller und das Verbindungskabel. Auf dem Bild wirkt die VR-Brille überraschend klein (oder die Controller sind sehr groß).

Daher stammt das Bild: Gepostet wurde das Foto von dem Indie-Studio Bit Planet Games, die offenbar einen Titel für PSVR 2 in Arbeit haben. Auf die Frage eines Fans, ob sie mit dem Tweet nicht gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung mit Sony verstoßen würden, kam zur Antwort: "Wenn du vor sechs Monaten gefragt hättest, wäre die Antwort 'ja' gewesen." Allerdings lautet die Antwort offenbar noch immer 'ja', denn der Tweet wurde inzwischen gelöscht.

Wenn ihr wissen wollt, was in dem Headset steckt, dann schaut in unseren großen Übersichtartikel:

Wann erscheint Sonys VR-Headset?

Sony hat bis heute kein offizielles Erscheinungsdatum für PlayStation VR 2 genannt. Aussagen von diversen Insidern lassen jedoch darauf schließen, dass ursprünglich ein Release noch in diesem Jahr geplant war. Wegen Lieferengpässen bei VR-Displays wird Sony ihr PlayStation-Headset aber wohl erst 2023 veröffentlichen – vermutlich irgendwann im ersten Halbjahr. Bevor wir keine offiziellen Informationen erhalten, ist aber noch alles möglich.

RE 4 Remake wird PSVR 2-Inhalte bekommen, wie der Trailer verrät:

Weitere News zu PSVR 2:

Diese Spiele wird es für PSVR 2 geben: Zum Launch soll Sonys VR-Brille direkt mit über 20 Spielen versorgt werden. Das große Highlight wird dann vermutlich Horizon Call of the Mountain werden. Aber auch Resident Evil Village, das genau wie der Vorgänger komplett für VR umgesetzt wird, dürfte für Aufsehen sorgen. Welche Titel sonst noch zum Start bereit stehen, ist leider nicht bekannt. Wir haben für euch eine Übersicht mit allen bisher bestätigten Spielen für PSVR 2.

Was fällt euch am ersten Foto von PSVR 2 auf?