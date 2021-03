PSVR: Sony kündigt überraschend 6 neue Spiele für die VR-Brille an

Kürzlich erst hat Sony die Arbeiten an einem PSVR 2 bestätigt. Das bedeutet aber nicht, dass ihre aktuelle VR-Brille schon komplett vergessen wird. Ja, in letzter Zeit kam nicht mehr viel Futter für PSVR, aber gestern kündigte Sony immerhin sechs neue Spiele für die Plattform an.

Doom 3: VR Edition

Link zum YouTube-Inhalt

Doom 3 VR Edition erscheint bereits am 29. März. Ursprünglich erschien das Spiel 2004 für PC und Xbox. Auf PSVR kommt der Shooter mit allen Erweiterungen und einem VR-Makeover. Beispielsweise befindet sich das HUD jetzt an eurem Handgelenk. Und keine Angst vor Motion-Sickness, Doom 3 ist deutlich langsamer als die neuen Teile und setzt mehr auf Horror als auf Geschwindigkeit und Bewegungsfreiheit.

Song in the Smoke

Link zum YouTube-Inhalt

Ebenfalls noch 2021 soll Song in the Smoke erscheinen. Der Titel kombiniert klassische Survival-Spiele mit VR-Elementen. Rechnet also mit einem ordentlichen Workout, wenn ihr Bäume fällt und Tiere schlachtet.

Fracked

Link zum YouTube-Inhalt

Das Konzept von Fracked klingt ziemlich cool: In dem Action-Shooter fahrt ihr Ski, klettert Wände hinauf, springt von Klippen und schießt dabei auf "interdimensionale Wahnsinnige". Die Geschichte soll sich dabei nicht allzu ernst nehmen. Ebenfalls lobenswert: Fracked wird von den Vorteilen der PS5 (Ladezeiten, Framerate, Auflösung) Gebrauch machen.

I Expect You To Die 2: The Spy and The Liar

Link zum YouTube-Inhalt

Ebenfalls humoristisch kommt I Expect You To Die 2 daher. In Anlehnung an die James Bond-Filme schlüpft ihr in die Rolle eines Geheimagenten, mit viel Witz und Charme. Der Gameplay-Fokus liegt vor allem auf der Lösung von Rätseln.

Zenith

Link zum YouTube-Inhalt

Jetzt wird es interessant. Zenith ist ein japanisches MMORPG, das von Grund auf für VR konzipiert ist. In der bunten Open World könnt ihr, ähnlich wie in Zelda: Breath of the Wild oder Genshin Impact, beinahe alle Oberflächen erklimmen. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt.

After the Fall

Link zum YouTube-Inhalt

Arizona Sunshine ist einer der bekanntesten VR-Shooter. Vom selben Entwicklerteam kommt After the Fall, ein kooperativer First-Person-Shooter. Als Gegner halten erneut die Untoten her, von denen ihr mit einem Freund ganze Horden ummähen müsst, um im L.A. der 80er Jahre überleben zu können.

Wie ihr euer PSVR-Headset an eurer PS5 richtig installiert, erfahrt ihr hier:

1 0 Mehr zum Thema PSVR-Setup auf PS5: Richtig aufbauen & wie ihr Fehler vermeidet

Weitere interessante Artikel zu PSVR:

PSVR 2 ist in Arbeit

Sony hat es vor einigen Tagen offiziell bestätigt: Es ist ein VR-Headset für die PS5 in Arbeit. Mit PSVR 2 braucht ihr aber nicht vor 2022 zu rechnen. Eventuell kommt es sogar noch später.

Interessante Details sickerten zu den möglichen Controllern durch. Diese sollen laut Sony einige Funktionen des DualSense nutzen. In einem Patentantrag sehen wir außerdem, wie die PSVR 2-Controller aussehen könnten.

Zockt ihr noch regelmäßig auf eurer PSVR?