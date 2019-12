In P.T. spielen wir die ganze Zeit Norman Reedus

P.T. wirkt so irre und furchteinflößend, dass alles möglich scheint. Eigentlich besteht kein großer Zweifel daran, dass wir die ganze Zeit mit der Figur durch den Flur laufen, die am Schluss zu sehen ist und von Norman Reedus verkörpert wird. Aber da in dieser Welt voller Zeit-Loops und Geister-Wesen nichts sicher ist, blieb zumindest immer die Möglichkeit, dass doch alles ganz anders sein könnte. Jetzt gibt es endlich Gewissheit.

Immer nur Norman Reedus: Der Hacker Lance McDonald liefert nun den Videobeweis, dass wir im kompletten Verlauf des spielbaren Silent Hills-Teasers als die Figur unterwegs sind, die Norman Reedus spielt. Dank eines Kamera-Hacks können wir das Konterfei des Protagonisten nun ganz klar erkennen.

In einem Tweet dazu schreibt Lance McDonald, dass es zwar eigentlich gar keinen richtigen Zweifel daran gegeben habe, aber ja, es sei Norman Reedus, den wir spielen, und zwar die ganze Zeit.

Just to put any uncertainty finally to rest after all this time, yes, the guy you play as in P.T. is the same guy we see in the ending cinematic. Not that there any real doubt, but yeah, it's Norman Reedus the whole time. pic.twitter.com/PXh5svLRSi