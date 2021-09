RDR2: Ein unangenehmer Zeitgenosse aus Teil 1 hat's nicht ins Spiel geschafft

Die Produktion von Videospielen ist oft ein riesiges Unterfangen, an dem Teils hunderte Leute arbeiten. Kein Wunder also, dass sich während der Entwicklung auch Dinge ändern. Modelle werden ausgetauscht, Quests umgeschrieben und manchmal kommen eigentlich geplante Charaktere auch gar nicht zum Einsatz.

Der Dataminer No_Interaction4027 auf Reddit hat jetzt im Code von Red Dead Redemption 2 vierzehn ungenutzte Charaktermodelle gefunden. Eine der Figuren findet sich sogar im Spiel, nämlich Gangsterboss Angelo Bronte, den wir mit Rasierschaum im Gesicht bewundern können. Die übrigen dreizehn haben es leider nicht - oder eventuell einfach noch nicht - ins fertige Spiel geschafft.

Während es bei den meisten schade ist, dass wir diese Charaktere wohl nicht zu Gesicht bekommen werden, dürfte der ein oder andere Fan des ersten Teils bei einem der ungenutzten Modelle erleichtert aufatmen.

Ein bekanntes Gesicht, dass es nicht ins Spiel geschafft hat

Seth Briars mag all jenen, die nur Red Dead Redemption 2 gespielt haben, nicht allzu viel sagen. Fans des ersten Teils und der Erweiterung Undead Nightmare kennen allerdings den unheimlichen Totengräber nur zu gut. Zwar ist Seth in RDR2 nirgends zu finden, allerdings besitzt er im Code des Spiels ein Charaktermodell für Red Dead Online und sogar Dialoge.



Gut möglich also, dass er es einfach nie in die fertige Story geschafft hat, oder noch in einem zukünftigen Update auftauchen könnte. Dagegen spricht allerdings, dass sein Charaktermodell bereits seit 2018 im Spiel ist und nie zum Einsatz kam.

Neben Seth Briars finden sich auch noch zwölf Charaktermodelle von vollkommen neuen Personen im Code des Spiels.



Frank Heck: Zwar findet sich der Name des Revolverhelden im Spiel, aber wir treffen ihn nicht persönlich. Ursprünglich sollte er Teil der Quest "The Noblest of Men, and a Woman" sein.

Von einigen dieser Charaktere haben wir in Red Dead Redemption 2 zumindest schon einmal gehört, während andere bisher gar nicht erwähnt wurden.

Hättet ihr Seth Briars gerne im Spiel gesehen oder seid ihr froh, dass er nicht vorkommt? Welche der anderen Charaktere hättet ihr gern in RDR2?