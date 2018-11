Red Dead 2 - Easter Egg holt GTA 5-Charakter in den Wilden Westen

Red Dead Redemption 2 überrascht Spieler tagtäglich aufs Neue. Fans haben bereits die Hobbit-Höhle, einen vermeintlichen Werwolf und weitere Easter Eggs in Rockstars Western-Hit entdeckt.

Ein Charakter aus GTA 5 hat es ebenfalls ins Spiel geschafft - seine tatsächliche Form im Spiel gibt Fans allerdings Rätsel auf.

Achtung: Nachfolgende Spoiler verstehen sich von selbst. Wer das Geheimnis auf eigene Faust entdecken will, liest hier nicht weiter.

Die verzweifelte Suche nach dem GTA 5-Helden in RDR 2

Es geht um Michael De Santa. Einen der drei Hauptcharaktere aus Rockstars Action-Blockbuster GTA 5.

Fans vermuteten bereits schon länger, dass der Gangster in irgendeiner Form im Western-Abenteuer auftaucht, da der Name des Darstellers Ned Luke in den Credits auftaucht.

Die verzweifelte Suche nach Michael begann. Viele Fans schrieben daraufhin den Darsteller Ned Luke auf Twitter an, bis er sich schließlich selbst zu Wort meldete und Michaels Auftreten in Red Dead Redemption 2 in einem Tweet bestätigte.

Allerdings hat Luke nach eigenen Angaben keine Synchro-Arbeit beim mysteriösen Michael-Easter Egg geleistet, sondern nur Motion Capture.

Michael ist definitiv im Spiel - nur wo?

Ein Spieler hat daraufhin ein Bild entdeckt. Darauf zu sehen sind die O'Driscolls. Direkt neben Colm steht ein Charakter, der Michael zum Verwechseln ähnlich sieht.

That's a nice easter egg pic.twitter.com/fb5iE2j65t — gaming memes (@GamepIay) November 16, 2018

Ist er es wirklich? Laut Ned Luke nicht. "Er sieht eher aus wie mein Opa", schreibt er auf Twitter. Doch auch wenn es der Darsteller verneint, können wir wohl oder übel behaupten, dass das obere Bild definitiv auf Michael anspielt.

Doch Lukes Aussage legt es ebenfalls Nahe, dass es noch einen anderen Michael, einen "richtigen" Michael in RDR2 geben muss. Nur wo? Das haben Spieler bislang noch nicht herausgefunden.

Gut möglich, dass irgendwo in der riesigen Welt des Spiels ein NPC herumläuft, der so aussieht wie der GTA 5-Gangster. Die Suche nach ihm, würde allerdings wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen erscheinen.

Dass früher oder später jemand den richtigen Michael De Santa in Red Dead Redemption 2 findet, sollte aber sicher sein. Das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.