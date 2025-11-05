Rockstar-Mitgründer glaubt, dass Red Dead Redemption 3 "wahrscheinlich kommen wird" - ist sich aber nicht sicher, ob es das sollte

Ein weiterer Teil von Red Dead müsste irgendwie eine Verbindung zu den bekannten Figuren haben.

Während alle Welt bereits gespannt auf GTA 6 wartet, gibt es noch eine andere Rockstar-Reihe, die Fans seit Jahren beschäftigt: Red Dead Redemption. Die Frage nach einem dritten Teil taucht regelmäßig auf – und jetzt hat sich der ehemalige Rockstar-Mitgründer Dan Houser dazu geäußert.

Die Geschichte ist abgeschlossen

Im Lex Fridman Podcast erklärte Houser, dass ein Red Dead Redemption 3 durchaus möglich sei, er selbst aber gemischte Gefühle dazu habe.

"Jedes [GTA]-Spiel war in sich abgeschlossen. Bei Red Dead ist das anders. Es war eine zweigeteilte Geschichte – ein vollständiger Bogen. Deshalb wäre es vielleicht etwas traurig, wenn jemand daran weitermacht."

Er bezeichnete die beiden bisherigen Teile als "konklusive Erzählung", die sich stark um Figuren wie Arthur Morgan und John Marston dreht. Ein dritter Teil könnte daher schwierig sein, ohne eine emotionale Verbindung zu den vorherigen Figuren aufzubauen.

Eine Frage der Zeit

Trotzdem hält Houser es für wahrscheinlich, dass Rockstar die Reihe irgendwann fortsetzen wird – allein schon wegen ihres Erfolgs.

"Ich denke, es wird wahrscheinlich passieren. Aber ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich besitze die Marke nicht, das war Teil des Deals. Es ist ein Privileg, an so etwas zu arbeiten – aber man besitzt es nicht."

Houser ist 2020 bei Rockstar ausgestiegen. Daher sind alle seine Aussagen eher gut fundierte Vermutungen. Doch es gibt noch mehr Stimmen, die an eine Fortsetzung glauben.

Auch Arthur Morgans Stimme glaubt an ein Comeback

Auch Roger Clark, der Schauspieler hinter Arthur Morgan, sieht ein Red Dead Redemption 3 als unausweichlich an – wenn auch ohne ihn.

"Ich bin mir sicher, wir werden irgendwann RDR3 sehen. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Rechnet aber nicht mit Arthur – seine Geschichte ist erzählt."

Offiziell hat Rockstar Games noch nichts bestätigt. Da aktuell GTA 6 die volle Aufmerksamkeit des Studios bekommt, dürfte ein neues Red Dead ohnehin noch Jahre entfernt sein.

Braucht die Reihe wirklich noch einen dritten Teil, oder sollte man die Geschichte von Arthur und John einfach für sich stehen lassen?