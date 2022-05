Neue Spiele der Woche bringen Shooter, der unter die Haut geht

Welche Konsolenspiele erscheinen in dieser Woche und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche beantworten.

Highlight der Woche

Sniper Elite 5

Release: 26. Mai

26. Mai Plattformen: PS4/PS5, Xbox, PC

PS4/PS5, Xbox, PC Genre: Shooter

Shooter Enthalten in: Xbox Game Pass

In der Rolle von Karl Fairburne geht ihr auf Nazi-Jagd im 2. Weltkrieg. In Sachen Gameplay bleibt sich die Reihe treu: Geschossen wird aus der First Person, geschlichen in der Third Person-Ansicht. Die berüchtigte Röntgen-Kill-Cam ist natürlich wieder mit dabei.

Infos zur Kampagne: Die könnt ihr entweder im Singleplayer, Koop oder samt aktiviertem PvP-Invasionsmodus spielen. In Letzterem dringen Spieler*innen als Scharfschützen der Achsenmächte in eure Kampagne ein. Wollt ihr ihm Multiplayer spielen, geht das in 16-Spieler-Matches und im Survival-Modus ebenfalls.

Neue Spiele für PS4 und PS5

25. Mai - Blow & Fly

25. Mai - Roller Champions

26. Mai - Sniper Elite 5

26. Mai - Arcade Archives: Plotting

27. Mai - Arcade Spirits

27. Mai - Remote Life

27. Mai - Kao the Kangaroo

27. Mai - Moo Lander

27. Mai - My Little Pony

27. Mai - Pac-Man Museum+

Release-Kalender für PS4 und PS5: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle PlayStation-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

24. Mai - Injection Pi 23

24. Mai - Floppy Knights

25. Mai - Amazing Superhero Squard

25. Mai - Zombo Buster Advance

25. Mai - Blow & Fly

25. Mai - Roller Champions

26. Mai - Sniper Elite 5

27. Mai - Arcade Spirits

27. Mai - Moo Lander

27. Mai - Remote Life

27. Mai - Kao the Kangaroo

27. Mai - My Little Pony

27. Mai - Pac-Man Museum+

Release-Kalender für Xbox One und Xbox Series X/S: Welche Spiele 2022 noch für aktuelle Xbox-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Neue Spiele für Nintendo Switch

24. Mai - Touken Ranbu Warriors

25. Mai - Ogre

25. Mai - Blow & Fly

26. Mai - Twin Blades of the Three Kingdoms

26. Mai - Mischief Dungeon Life

26. Mai - Eye Exercise

26. Mai - Kingdom Fighter

26. Mai - Beatus Creation Solitaire

26. Mai - Arcade Archives: Plotting

26. Mai - Pride Dance Out & Proud

26. Mai - Underland: The Climb

27. Mai - Arcade Spirits

27. Mai - Moo Lander

27. Mai - Remote Life

27. Mai - Kao the Kangaroo

27. Mai - My Little Pony

27. Mai - Pac-Man Museum+

27. Mai - Freezer Pops

Release-Kalender für Nintendo Switch: Welche Spiele 2022 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das haben wir für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im Mai 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?