Läuft gerade Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein
Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein

0 Aufrufe

Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein

02.03.2026 | 12:00 Uhr

Zu den Herausforderungen von Resident Evil 9 zählt auch das Final Puzzle. Um das zu lösen, müsst ihr unter anderem die abgetrennte Hand scannen und könnt danach einen Code im Büro des Forschungsleiters eingeben – mit ungewöhnlichem Ergebnis. Wir zeigen euch die Lösung und was euch am Ende erwartet.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk Video starten   1   1:06:15

vor einem Tag

Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   1     15:34

vor 4 Tagen

Resident Evil Requiem im Video-Test
Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein Video starten   0:27

vor 3 Tagen

Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein
Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück Video starten   3:24

12.12.2025

Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück
Gameplay-Clips

Gameplay-Clips
14 Videos

Zum Kanal
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an Video starten   1:24:27

vor 3 Stunden

Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an
143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten? Video starten   1     49:20

vor 20 Stunden

143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?
Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC Video starten   50:28

vor einem Tag

Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt Video starten   1:11

vor 3 Wochen

In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt
Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet Video starten   4     1   7:47

04.02.2019

Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein Video starten   0:43

vor 14 Minuten

Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - So gebt ihr den Hand-Code richtig ein
Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an Video starten   1:24:27

vor 3 Stunden

Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an
143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten? Video starten   1     49:20

vor 20 Stunden

143.000 Spieler bei Marathon - Aber reicht das, um Bungie zu retten?
Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk Video starten   1   1:06:15

vor einem Tag

Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk
Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC Video starten   50:28

vor einem Tag

Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC
Voidling Bound mixt Monster-Sammelei á la Pokémon mit Third-Person-Shooter-Action - Demo aktuell verfügbar Video starten   1:14

vor 2 Tagen

Voidling Bound mixt Monster-Sammelei á la Pokémon mit Third-Person-Shooter-Action - Demo aktuell verfügbar
Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware Video starten   1:04

vor 2 Tagen

Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt mit Nintendo Switch Online zurück auf moderne Hardware
Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik Video starten   2     3:32

vor 2 Tagen

Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik
Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten Video starten   0:36

vor 2 Tagen

Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten
Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein Video starten   0:27

vor 3 Tagen

Resident Evil Requiem: So gebt ihr Tresor-Codes richtig ein
Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht Video starten   1     1:01

vor 4 Tagen

Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   1     15:34

vor 4 Tagen

Resident Evil Requiem im Video-Test
mehr anzeigen