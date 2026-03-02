Resident Evil Requiem: Sonne-Mond-Stern-Rätsel lösen - So bekommt ihr die Kombinationen für die Geheimschränke

Die richtige Anordnung der Stern-, Sonne- und Mondsymbole sind der Schlüssel zur Flucht aus dem Sanatorium in Resident Evil Requiem.

Grace Ashcroft stolpert im Rhodes Hill-Sanatorium in Resident Evil Requiem unter anderem über mehrere Geheimschränke, auf denen sich mit Drehrädern Sonne-, Mond- und Stern-Symbole in unterschiedlichen Kombinationen anordnen lassen.

Dabei handelt es sich nicht um optionale Rätsel. Sämtliche dieser Schränke müssen mit der korrekten Kombination/dem richtigen Code geöffnet werden, um die Story weiterführen zu können. Denn die Schränke und die Sonne-Mond-Stern-Rätsel sind eng mit den Quadern verknüpft, die Grace benötigt, um aus dem Sanatorium fliehen zu können.

Das Gute an der Sache: Die Lösungen für die Codes sind nicht schwer zu finden, sondern befinden sich meistens im selben Raum wie der jeweilige Schrank. Trotzdem lassen sie sich unter Umständen leicht übersehen oder missverstehen.

Diese Sonne-Mond-Stern-Geheimschränke gibt es

Insgesamt gibt es im Rhodes Hill-Sanatorium drei Geheimschränke:

Im Büro des Vorsitzenden (Westflügel, erste Etage)

(Westflügel, erste Etage) Im Büro des Forschungsleiters (Ostflügel, erste Etage)

(Ostflügel, erste Etage) Im Büro des Sicherheitsleiters (Ostflügel, Erdgeschoss)

Ihr solltet die Schränke genau in dieser Reihenfolge knacken bzw. könnt ihr den Schrank im Büro des Sicherheitsleiters ohnehin erst erreichen, nachdem ihr den Schrank im Büro des Forschungsleiters geöffnet habt.

So gebt ihr die Kombinationen ein

Die Codes bei den Geheimschränken einzugeben, ist ziemlich simpel. Ihr habt jeweils drei Auswahlmöglichkeiten (Sonne, Mond, Stern), die ihr für die insgesamt vier Felder eingeben könnt. Bestätigt eure Auswahl jeweils mit X (PlayStation), A (Xbox) oder B (Switch 2). Wurden alle Felder korrekt ausgefüllt und der richtige Code eingegeben, öffnet sich der Schrank.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr die Lösungen und Codes für die einzelnen Geheimschränke.