Fan-Trailer in Unreal Engine 5 macht richtig Lust auf Sekiro 2

Sekiro: Shadows Die Twice zählt nicht nur zu den schwierigsten Spielen da draußen, sondern glänzt auch mit einem sehr eigenen Stil. Genau den würden wir natürlich gerne weiter ausgebaut sehen, mit noch schönerer Grafik. All das könnte ein Sequel liefern – mit der Unreal Engine 5. Weil es dazu aber keinerlei Ankündigungen oder ähnliches gibt, nimmt YouTuber Enfant Terrible sein Schicksal erneut selbst in die Hand. Was dabei herauskommt, wirkt wunderbar atmosphärisch und sieht fantastisch aus, es klingt aber auch so. Leider ist dieses Video zu einem hypothetischen Sekiro 2: Shadow Resurrection nur ein Fan-Trailer.

Wie cool wäre eine Fortsetzung zu Sekiro? Fan-Trailer in Unreal Engine 5: Ja

Darum geht's: Seit einiger Zeit gibt es jetzt schon das neue Grafikgerüst namens Unreal Engine 5 und Entwickler*innen wie Fans toben sich damit ordentlich aus. Das beschert uns immer wieder neue coole Konzept-Videos wie dieses hier. Dafür haben sich mehrere Menschen zusammengetan, um einen richtig coolen Trailer zu basteln, und zwar für ein rein hypothetisches Sekiro: Shadows Die Twice-Sequel.

Wieso das Ganze? From Software-Spiele brauchen langsam, aber sicher eine neue Grafik-Engine. Das zeigt zum Beispiel Elden Ring sehr deutlich. Sicher, das Spiel kann sich durchaus sehen lassen und zaubert die eine oder andere atmosphärische Landschaft auf den Bildschirm. Aber da ginge noch so viel mehr und eventuell könnten jede Menge Fan-Träume mit der Unreal Engine 5 erfüllt werden.

Mit etwas Glück entsteht das nächste From Software-Spiel auf der Basis einer technisch fortgeschritteneren Grafik-Engine. Mit noch mehr Glück handelt es sich dabei um eine Fortsetzung zu Sekiro und wie ein derartiges Projekt aussehen könnte, das zeigt dieser Trailer. Der macht ordentlich Stimmung mit seinen szenischen Aufnahmen, Charakterstudien und der passenden Musik.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Aber Vorsicht, freut euch nicht zu früh! Bei diesem Video hier handelt es sich wie gesagt nur um ein Fan-Projekt. Es gibt aktuell keinerlei Ankündigungen oder Andeutungen, dass sich ein Sekiro 2 in der Entwicklung befinden würde. Aber es gibt Hoffnung: Ein neues From Software-Spiel ist schon fast fertig und mehrere andere sind in Arbeit.

Wie gefällt euch dieser Unreal Engine 5-Trailer? Wie müsste ein Sekiro 2 für euch aussehen?