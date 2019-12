Mods zum Resident Evil 2-Remake gibt es wie Sand am Meer. In der Regel geht es dabei aber meist um Mr. X, der durch andere, manchmal sogar noch gruseligere Figuren ausgetauscht wird. Doch in der Mod von Resident Evil 2-Fan Darkness Valtier wird Claire Redfield ausgetauscht - und zwar durch Ellie aus The Last of Us.

Zombies jagen statt Clicker töten

Falls ihr euch jetzt die Frage stellt, ob Ellie denn überhaupt in das Spiel passt, dann fällt die Antwort darauf sehr leicht: Und wie! Sie mag zwar nicht mit Pfeil und Bogen unterwegs sein, doch das überzeugende Charaktermodell fügt sich perfekt in die etwas andere Zombie-Apokalypse ein.

Aber überzeugt euch selbst:

Modder Darkness Valtier ersetzte den Elza Walker-Skin von Clarie Redfield durch den The Last of Us-Star und macht sie dadurch spielbar. Da Ellie natürlich etwas jünger und vor allem kleiner ist als Claire, ist in manchen Zwischensequenzen zu sehen, dass die Arme etwas zu kurz sind. Ansonsten wirkt die Mod wie aus einem Guss.

Noch mehr Mods: Mittlerweile haben es schon Pennywise aus ES, Thomas die kleine Lokomotive, Nemesis aus Resident Evil 3 und sogar Cloud Strife aus Final Fantasy 7 ins Spiel geschafft.

