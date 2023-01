Resident Evil 4 Remake könnte einen der beliebtesten Bösewichte zurückbringen

Es dauert nur noch etwas mehr als zwei Monate, bis mit dem Resident Evil 4 Remake die Neuauflage einer der größten Meilensteine der Seriengeschichte erscheint. Dann können wir mit Leon S. Kennedy erneut in die Las Plagas verseuchte spanische Provinz reisen und uns überraschen lassen, welche Änderungen Capcom vorgenommen hat.

Und wenn man der kürzlich auf IMDB aufgetauchten Synchronsprecherliste glaubt, spendiert das Team im Remake einem beliebten Serienbösewicht einen Auftritt, der zumindest im Original nur am Rande in Erscheinung trat. Die Rede ist von niemandem geringerem als Albert Wesker, der sich vor allem durch sein Wirken im ersten RE und Code Veronica einen Ruf als einer DER Fieslinge überhaupt erarbeitete.

Denn: Auf der erwähnten Sprecherliste taucht der Name "Connor Fogarty" auf. Der lieh Albert Wesker schon einmal seine Stimme, nämlich in Dead by Daylight. Generell hatte Wesker über die Jahre mehrere Synchronsprecher, die von Fogarty ist aber die vermeintlich aktuellste. Gut möglich also, dass Capcom den Bösewicht etwas "größer" auftreten lässt, als im Original.

Mercenaries und Ada-Kampagne auch im Remake?

Denn darin spielte er nur eine Nebenrolle, tauchte nur im Bonusspiel Mercenaries auf, welches nicht storygetrieben, sondern eine reine Highscore-Jagd war. Und auch in der separaten Kurz-Kampagne "Separate Ways" wurde er erwähnt, nämlich als Auftraggeber von Ada Wong, die eine Probe für ihn beschaffen sollen.

Eine mögliche Erklärung für das Auftauchen von Connor Fogarty wäre natürlich, dass beide Zusatzelemente auch im Remake enthalten sind, dazu gibt es bislang aber noch keine Bestätigung. Eine andere – und für Fans sicherlich spannendere – wäre, dass Weskers Part im Remake deutlich ausgebaut wird. Zumal es nicht das erste Gerücht um seine Figur ist, denn schon Ende 2021 waren Konzeptzeichnungen aufgetaucht, die ein Auftauchen Albert Weskers im Spiel andeuten könnten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Als wichtige Einordnung: Sprecherlisten von IMDB oder Details daraus haben sich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal als falsch herausgestellt, betrachtet dieses Gerücht also mit der gebotenen Vorsicht. Klarheit werden wir spätestens am 24. März 2023 haben, wenn der Titel dann für PS5, Xbox Series X/S, PS3 und den PC erscheinen wird.

Mehr zum Resident Evil 4 Remake auf GamePro.de

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Durch die Gerüchteküche ging ein mögliches Remake zu Resident Evil 4 schon länger, Anfang Juni 2022 wurde der Titel dann auch offiziell angekündigt. Seitdem verriet Capcom bereits viele wichtige Informationen zum Spiel, etwa, dass es nun möglich sein wird, gleichzeitig zu schießen und zu laufen und auch zur Spielzeit bzw. Länge des Spiels gab es bereits Aussagen.

Grundsätzlich können wir uns wie schon bei den 2er- und 3er-Remakes auf eine umfangreiche Überarbeitung einstellen, die auch einige Elemente des Originals verändert. Kollege Chris konnte den Titel im letzten Jahr bereits anspielen, für mehr Eindrücke und Einschätzungen lest ihr seine große Preview zum Resident Evil 4 Remake.

Würdet ihr euch über ein Wesker-Comeback im Remake freuen?