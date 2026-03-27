Resident Evil Requiem-Update ist jetzt verfügbar und hat neues cooles Feature im Gepäck

Resi 9 erhält heute ein neues Update!

Aufgepasst, heute ist ein neues Update für Resident Evil Requiem für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erschienen und falls ihr den Horror-Hit längst durch habt, dann lohnt es sich jetzt womöglich dennoch für euch, das Spiel noch einmal anzuwerfen, denn der Fotomodus ist endlich da!

Die wichtigsten Änderungen des heutigen Resident Evil Requiem-Patches im Überblick

Fotomodus kommt endlich ins Spiel

Verbesserte Mimik der Charaktere in einigen Zwischensequenzen

41:44 Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

Autoplay

Der Fotomodus ist ganz einfach übers Pausenmenü aufrufbar. Wie von Fotomodi gewohnt, pausiert ihr damit das Spiel und bewegt die Kamera frei durch die Gegend, um den perfekten Schnappschuss zu machen. Spieler*innen berichten, dass Grace und Leon bestimmte Posen einnehmen können. Zudem gibt es einige coole Grafikeffekte, wie dieser Post zeigt:

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Im Resident Evil Requiem-Subreddit toben sich Fans sogar schon im neuen Fotomodus für das Horror-Abenteuer aus und legen einige schicke Posen aufs Parkett:

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Die komplette Liste der Patchnotes für das heutige Resi-Update findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Verratet uns an dieser Stelle aber doch schon einmal folgende Frage: Spielt ihr aktuell noch Resident Evil Requiem und werdet den Fotomodus dank des neuen Updates nun ausprobieren? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentare!