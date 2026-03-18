Resident Evil Requiem-DLC könnte mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllen - neuer Leak deutet darauf hin

Leon soll laut Gerücht auch im DLC im Vordergrund stehen. Aber neben ihm könnte eine weitere bekannte Figur zurückkehren.

Resident Evil Requiem hat eine richtig große Portion Nostalgie im Gepäck. In den Abschnitten, in denen wir als Serien-Veteran Leon spielen, wurde direkt an vergangene Spiele angeknüpft – unter anderem mit einem bekannten Gesicht, Dialogen, Erinnerungen und Anspielungen.

Für mich als alten Resi-Fan waren das absolute Highlights, aber sie haben mir auch umso schmerzlicher bewusst gemacht, wen ich die ganze Zeit vermisst habe. Bleibt nur ein möglicher DLC mit der Figur als kleiner Strohhalm. Ein Leak deutet jetzt tatsächlich darauf hin, dass ich den bekommen könnte.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Im Artikel wird das Ende des Spiels nur grob erwähnt und hauptsächlich darauf eingegangen, wer gefehlt hat. Samara Summer Bei Horrorfan Samara steht die Resident Evil-Reihe ganz hoch im Kurs. Hat sie bereits Anfang der 2000er-Jahre erste Erfahrungen mit den alten Spielen gesammelt, begeistert sie sich inzwischen besonders für die modernen Ableger, samt den großartigen Remakes. Besonders angetan hat es ihr die Neuauflage von RE4.

Resident Evil Requiem-DLC könnte meinen Lieblings-Charakter zurückbringen

Dass Requiem einen Story-DLC bekommt, ist bereits offiziell bestätigt. Gemunkelt wurde bereits, dass der sich um Leon drehen soll. Jetzt will der bekannte Leaker Dusk Golem/Aesthetic Gamer aufgeschnappt haben, dass auch Ada Wong einen Auftritt hinlegen soll. Zu meiner großen Freude!

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In der Vergangenheit hat sich Dusk Golem häufig zu Resident Evil-Spielen geäußert und lag damit immer wieder richtig – allerdings auch einige Male ordentlich daneben. Jetzt macht er ganz deutlich, dass er die Info nicht von seinen üblichen Quellen bezogen hat.

Seiner Angabe nach handelt es sich um etwas, das versehentlich durchgesickert ist. Um niemanden in Schwierigkeiten zu bringen, wolle er nicht näher darauf eingehen. Für meinen Teil hoffe ich jedenfalls, dass er mit dieser Info richtig liegt.

1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Autoplay

Ada hat mir einfach bisher gefehlt

Die trashigen Action-Storys der Resident Evil-Reihe mögen zwar nicht super tiefgründig sein, haben es mir aber doch angetan – genau wie einige der wiederkehrenden Charaktere. Ganz oben auf meiner Liste steht Ada Wong. Aber bevor ihr euch beschwert: Ja, ja – natürlich ist mir auch Leon über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Gerade die Dynamik zwischen den beiden finde ich großartig.

Auch die mysteriöse Ada, die ihren eigenen und meist zwielichtigen Interessen nachgeht, kann dem Charme von Ober-Good Guy und -Sprücheklopfer Leon einfach nicht entkommen. Egal, ob sie ihm mit schwerem Geschütz aus der Patsche hilft oder ihn austrickst, irgendwie liegt immer Spannung zwischen den beiden in der Luft.

Beide Charaktere sind sich bisher in Resident Evil 2, 4 und 6 über den Weg gelaufen. Und auch in Requiem hätte es gerade gegen Ende ein paar Stellen für klassische "Ada-Momente" gegeben. Ich habe an manchen Punkten nur darauf gewartet, dass sie mit einem Raketenwerfer und/oder Greifhaken aufkreuzt.

Als dann die Credits liefen und sie nicht aufgetaucht war, hat mich das mehr enttäuscht als ich zuvor gedacht hätte, gerade da das Spiel mit Fan-Service nicht geizt. Natürlich hatten auch andere bekannte Figuren keinen Auftritt, aber als Ada-Fan wog ihr Fehlen für mich einfach persönlich besonders schwer. Vielleicht wird's der DLC jetzt richten.

Eine weitere spannende Aussage

Interessant ist in dem Zuge übrigens auch, dass Leon sich am Ende von Requiem einen Ring ansteckt, der – wie Fans bereits vermutet haben – deutlich machen soll, dass der Actionheld inzwischen verheiratet ist.

Das hat Game Director Koshi Nakanishi jetzt gegenüber Eurogamer bestätigt, mitsamt der spannenden Andeutung, dass wir irgendwann auch erfahren werden, mit wem er sein Leben teilt. Möglicherweise könnte es also im Add-on schon so weit sein. Schließlich soll das tiefere Einblicke in die Welt von Requiem, also womöglich auch zu Leons aktuelles Leben, geben.

Fans spekulierten eben auch schon, ob es sich bei der Person, mit der er verheiratet ist, um Ada oder Claire handeln könnte. Ich selbst kann mir noch nicht so recht vorstellen, dass meine beiden Lieblingsfiguren sich gemeinsam auf der Couch Filme reinziehen anstatt sich in brenzligen Situationen Blicke, Küsse oder auch Raketenwerfer zuzuwerfen. Aber ich bin offen für das, was da kommt.

Und ihr? Würdet ihr euch über einen DLC mit Leon und Ada freuen und denkt ihr, wir könnten in diesem auch erfahren, mit wem der Resi-Veteran verheiratet ist?