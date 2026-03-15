Resident Evil Requiem-DLC: Möglicher Release-Termin, Story-Details und was wir sonst bereits zur RE9-Erweiterung wissen

Ob Leon im Resident Evil Requiem-DLC wohl wieder mit dabei ist? Bestätigt ist das noch nicht.

Nicht einmal zwei Wochen nach dem Release von Resident Evil Requiem wurde bereits bestätigt, dass die Geschichte um Leon, Grace und Co. noch nicht vorbei ist. Capcom arbeitet nämlich bereits an einem Story-DLC zum Spiel. Was bereits dazu bekannt und geleakt ist, fassen wir hier zusammen.

Release und Plattformen: Wann erscheint der Resident Evil 9-DLC?

Zwar hat der RE9-Director Koshi Nakanishi bereits bestätigt, dass wir einen Story-DLC zum Spiel bekommen werden, einen konkreten Releasetermin haben wir aber noch nicht. Offiziell hieß es nur:

"Wir arbeiten aktuell hart daran. Es wird eine Weile dauern, weshalb wir um eure Geduld bitten und hoffen, dass ihr euch darauf freut."

Zum Vergleich: Der Shadows of Rose-DLC zu RE8 kam knapp anderthalb Jahre nach dem Hauptspiel, der Separate Ways-DLC erschien dagegen nur sechs Monate nach dem Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil-Leaker Dusk Golem könnte hier bereits ein bisschen mehr verraten haben. Seiner Aussage nach soll ein DLC zum Spiel bereits "weit in der Entwicklung fortgeschritten" sein. Ein genaues Datum nennt der Insider aber ebenfalls nicht.

Außerdem wird nicht klar, ob es sich dabei um den Story-DLC oder möglicherweise andere Zusatzinhalte zum Spiel handelt. Immerhin hat Nakanishi auch bestätigt, dass im Mai ein neues, nicht näher benanntes Minispiel zu RE9 kommt.

Für welche Plattformen kommt der Resident Evil 9-DLC?

Hier gibt es bislang keine konkreten Einschränkungen. Wir gehen also vorerst davon aus, dass die Erweiterung für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen wird.

1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Autoplay

Gibt es schon einen Trailer für den Resident Evil Requiem-DLC?

Nein, bislang gibt es leider noch kein Bildmaterial zur kommenden Erweiterung, hier müssen wir uns vermutlich noch ein Weilchen gedulden.

Was kostet der Resident Evil Requiem DLC?

Der Preis für die Story-Erweiterung wurde noch nicht bekannt gegeben. Er dürfte aber mit Blick auf die Story-DLCs der letzten Teile höchstwahrscheinlich zwischen 10 und 20 Euro liegen.

So ist Separate Ways für 9,99 Euro erhältlich, Shadows of Rose gibt es dagegen nur als Teil der Winters-Erweiterung (die auch den Third-Person-Modus und Söldner-DLC enthält) für 19,99 Euro.

Auf der zweiten Seite fassen wir zusammen, was wir bereits zur Story und den Charakteren des DLCs wissen könnten.