"Leon wäre auch mit 70 noch ein toller Charakter" - Resident Evil: Requiem-Director will den beliebten Charakter lange noch nicht in Rente schicken

Ob Leon mit 70 immer noch so gut aussieht?

Resident Evil funktioniert seit Jahren mit denselben Figuren, während neue Charaktere oft schneller von der Bildfläche verschwinden, als ihr T-Virus sagen könnt. Durch die fortlaufende Timeline altern die Helden aber langsam mit uns und irgendwann sollte eigentlich der Punkt kommen, an dem man Leon, Jill oder Chris den Kampf gegen Biowaffen nicht mehr ganz abnimmt.

Wenn es nach Resident Evil: Requiem-Director Koshi Nakanishi geht, ist aber zumindest schon einmal Leon quasi unsterblich.

Leon geht einfach immer

In einem Interview erklärte Nakanishi, dass Capcom die klassischen Hauptfiguren nicht einfach austauschen möchte, nur weil die Timeline weiterläuft und die Charaktere älter werden. Besonders Leon sei weiterhin extrem wichtig für die Reihe.

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

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Ich finde Leon in seiner jetzigen Form wirklich attraktiv. Und wer weiß? Vielleicht bringen wir ihn auch mit 70 zurück und er wäre immer noch ein großartiger Charakter.

Ob er mit “attraktiv“ nun interessant oder einfach nur “hot“ meinte, könnt ihr euch selbst aussuchen.

Der Mann ist inzwischen fast 50 und springt immer noch mit perfekten Haaren durch zerbombte Städte, während er nebenbei dutzende Biowaffen wegräumt. Altern scheint bei Leon ähnlich optional zu sein wie bei Keanu Reeves.

Leon bleibt das Gesicht von Resident Evil

Laut Nakanishi bleibt Leon weiterhin eine der wichtigsten Figuren der Reihe. Das überrascht wenig: Die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 waren absolute Bestseller und auch das erfolgreiche Requiem setzt wieder auf Leon als zentrale Figur. Capcom dürfte also längst wissen, dass er vielen anderen Charakteren inzwischen klar den Rang abgelaufen hat.

Gleichzeitig versucht das Studio aber, weiterhin neue Charaktere aufzubauen. In Resident Evil Requiem spielt Grace Ashcroft etwa eine deutlich verletzlichere Rolle als die abgeklärten Veteranen der Serie. Laut Nakanishi hätten viele Spieler gerade deshalb positiv auf sie reagiert, weil ihre Angst greifbarer wirkt.

Bleibt nur zu hoffen, dass Grace nicht dasselbe Schicksal ereilt wie viele andere Resident-Evil-Neuzugänge, die nach einem einzigen Spiel praktisch wieder verschwunden sind. Dann kann Leon vielleicht doch irgendwann seinen Ruhestand genießen.

Wünscht ihr euch mittlerweile neue Hauptfiguren oder könnt ihr problemlos noch weitere Jahre mit Leon, Jill und Chris leben?