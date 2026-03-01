Resident Evil Requiem - Alle Enden: Was passiert und wie ihr sie erreicht

In Resident Evil 9 kann die Geschichte ganz unterschiedlich enden. Wir verraten euch, wie ihr die Story zu einem guten und einem schlechten Abschluss bringt.

Dennis Müller
01.03.2026 | 14:00 Uhr

Hier erfahrt ihr alles zu den unterschiedlichen Enden von Resident Evil Requiem. Hier erfahrt ihr alles zu den unterschiedlichen Enden von Resident Evil Requiem.

Inhaltsverzeichnis
Nachdem Resident Evil: Village ohne alternatives Ende ausgekommen war, sieht das Ganze in Resident Evil Requiem wieder anders aus. Hier könnt ihr die Geschichte nämlich auf zwei unterschiedliche Arten zum Abschluss bringen.

An dieser Stelle trennen sich die Wege

Nachdem es Grace und der sichtlich angeschlagene Leon in der Ark samt Passwort wieder zurück auf die Plattform geschafft haben, wird Grace vor die alles entscheidende Wahl gestellt: Gibt sie Hope ein und befreit Elpis – oder wählt sie absichtlich ein falsches Passwort und zerstört Elpis?

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Das gute Ende von Resident Evil Requiem

Das gute Ende von Requiem werdet ihr nur erleben, wenn ihr mit Grace das korrekte Passwort eintippt, ihr Elpis als freigebt.

Was passiert: Elpis ist ein Heilmittel, mit dem Grace die T-Virus-Infektion von Leon augenblicklich heilen kann. Ende gut, alles gut? Nicht so ganz. Nur wenige Momente später erscheint der erstaunlicherweise quicklebendige Victor Gideon auf der Plattform und trennt Zeno mit einem sauberen Hieb den Kopf ab, ehe er Grace mit einem Tentakel am Bauch verwundet und beiden erklärt, dass er die Welt ins Chaos stürzen will.

Anschließend geht alles ganz schnell: Die Plattform stürzt ein und es kommt zum finalen Bosskampf gegen Gideon, den Leon nach mehreren Phasen für sich entscheidet. Am Ende werden die beiden von Soldaten aus der Ark befreit.

Das schlechte Ende von Resident Evil Requiem

Zerstört ihr Elpis und damit das Heilmittel, beginnt die Plattform sofort stark an zu schwanken. Während Grace sich gerade noch dank der Hilfe von Leon auf eine sichere Brücke retten kann, kommt es auf der Plattform zum Kampf zwischen Leon und Zeno, den Zeno mit einem Kopfschuss für den Resident Evil-Veteranen für sich entscheidet.

Das Ende eines Action-Helden. Das Ende eines Action-Helden.

Kurz darauf stürzt die Plattform samt dem toten Leon und Zeno in die Tiefe, während Grace sicher die Oberfläche erreicht.

