Resident Evil Requiem: Diesen Gegenstand bekommt ihr nur, wenn ihr euch im Ostflügel mit einem richtig fiesen Gegner anlegt - aber es lohnt sich

Grace Ashcroft bekommt es in Resident Evil Requiem nicht nur mit "normalen" Zombies zu tun.

Grace Ashcroft kann im Sanatorium von Resident Evil Requiem jede Menge praktische Gegenstände finden. Manche davon liegen einfach so herum, andere müssen erst freigeschaltet werden und wieder andere erfordern die Beseitigung von ganz besonderen Gegnern.

In die letzte Kategorie fällt auch der "Überwacher"-Talisman. Sobald ihr diesen ausrüstet, erhöht er die Chance, tödlichen Schaden bei einem Angriff zu überleben. Gerade wenn man es mit mehreren Untoten gleichzeitig zu tun bekommt, kann der Talisman also ganz schön nützlich sein.

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Autoplay

Gegnerbeseitigung gibt euch gleich mehrere Belohnungen

Um den Talisman zu bekommen, müsst ihr aber wie erwähnt erst einmal eine besonders fiese Kreatur im Ostflügel des Sanatoriums erledigen. Das Item ist dafür übrigens auch nicht die einzige Belohnung. Zusätzlich bekommt ihr noch:

1000 AP-Punkte (für die abgeschlossene Ingame-Herausforderung)

Bronze-Trophäe bzw. 10 Gamerscore

Mehr Bewegungsfreiheit im Ostflügel

Gerade den letzten Punkt solltet ihr nicht unterschätzen, denn der Feind, den ihr für all das beseitigt, schränkt euch im Ostflügel doch merkbar ein.

Achtung: Die folgenden Absätze enthalten Spoiler!

Diesen Talisman bekommt ihr als Belohnung für die Beseitigung des Verfolgers.

Diesen Fiesling müsst ihr aus dem Weg räumen

Der erwähnte Gegner ist eine äußerst beleibte Grausamkeit, die auf der Suche nach Nahrung alles verschlingt, was sie in die Finger bekommt. Laut Spiel heißt das Wesen, auf das ihr zum ersten Mal im Obergeschoss des Ostflügels trefft, "Chunk".

Das Problem: Kommt euch das Riesenvieh in einem der engen Gänge entgegen, müsst ihr Kehrt machen und in einem der kleineren Räume Schutz suchen. Die ständige Bedrohung und die zusätzlichen Wege durch Chunk können das Erkunden des Ostflügels ziemlich nervig werden lassen.

Glücklicherweise lässt sich der Klops aber besiegen – was angesichts seiner schieren Masse für einige überraschend sein kann. Ihr braucht dafür nur etwas Geduld und die entsprechenden Ressourcen.

Wie ihr das Monster besiegen könnt, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.