Capcom hat in Resident Evil Requiem eine Website versteckt, sich aber scheinbar nicht gesichert - ein bekannter Valve-Leaker hat sie sich jetzt geschnappt

Capcom hat eine ganze Reihe von Geheimnissen und Anspielungen in Resident Evil Requiem versteckt. Bei einer davon ist aber offenbar ein Fehler unterlaufen, den ein Content Creator nun auf witzige Art und Weise für sich genutzt hat.
Capcom-Website führt zu Valve-Leaker
Resident Evil Requiem ist ein echter Hit und das Horrorspiel enthält mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ein Puzzle hielt die Community etwa tagelang auf Trab und auf Umwege konnte sogar herausgefunden werden, dass sich die Protagonistin Grace auf Reddit herumtreibt.
Ein weiteres Geheimnis versteckt sich auf einem Computerbildschirm. Dort sind zahlreiche Codezeilen zu sehen, die aber kaum zu entschlüsseln sind. Wie einem User auf X aufgefallen ist, findet sich dort aber auch der Name einer Webseite.
Zwischen den vielen zusammenhangslosen Wörtern und Buchstaben findet sich ziemlich eindeutig auch die Domain "NEWDAWN-capcom . com". Viele Fans sehen darin natürlich einen Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung oder Ähnliches.
Den Post findet ihr hier:
Link zum Twitter-Inhalt
Sollte Capcom geplant haben, über diese Website einen DLC oder ein neues Spiel anzuteasern, ist der Plan allerdings glorreich gescheitert. So wie es aussieht, war die Domain newdawn-capcom.com nämlich noch verfügbar, sodass ein Content Creator sie sich schnappen konnte.
Geht man jetzt auf die Seite, erwartet einen überraschend ein Linkkasten, der zu verschiedenen Online-Auftritten vom Content Creator "Gabe Follower" führt. Der hat sich auf News und Leaks rund um Valve spezialisiert.
So berichtet er etwa immer wieder über Neuigkeiten oder Gerüchte rund um Half-Life 3 oder Counter-Strike 2. Mit der Akquirierung der Website ist dem Content Creator ein ziemlich lustiger Marketing-Stunt gelungen.
Capcom hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob die Domain eigentlich einem anderen Zweck dienen sollte. Angeblich soll "New Dawn" der interne Codename von Resident Evil Requiem gewesen sein. Es könnte sich also auch einfach um eine Hommage an das Spiel selbst handeln.
Was denkt ihr? Hatte Capcom Pläne mit der Domain oder war es nur ein Insiderwitz?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.