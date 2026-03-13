Capcom hat in Resident Evil Requiem eine Website versteckt, sich aber scheinbar nicht gesichert - ein bekannter Valve-Leaker hat sie sich jetzt geschnappt

Capcom hat eine Webseite in Resident Evil Requiem versteckt, die sich aber jemand anderes gesichert hat.

Jonas Herrmann
13.03.2026 | 17:00 Uhr

Resident Evil Requiem enthält eine geheime Website, auf der aber gar nichts von Capcom drauf ist. Resident Evil Requiem enthält eine geheime Website, auf der aber gar nichts von Capcom drauf ist.

Capcom hat eine ganze Reihe von Geheimnissen und Anspielungen in Resident Evil Requiem versteckt. Bei einer davon ist aber offenbar ein Fehler unterlaufen, den ein Content Creator nun auf witzige Art und Weise für sich genutzt hat.

Capcom-Website führt zu Valve-Leaker

Resident Evil Requiem ist ein echter Hit und das Horrorspiel enthält mehr, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ein Puzzle hielt die Community etwa tagelang auf Trab und auf Umwege konnte sogar herausgefunden werden, dass sich die Protagonistin Grace auf Reddit herumtreibt.

Video starten 1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Ein weiteres Geheimnis versteckt sich auf einem Computerbildschirm. Dort sind zahlreiche Codezeilen zu sehen, die aber kaum zu entschlüsseln sind. Wie einem User auf X aufgefallen ist, findet sich dort aber auch der Name einer Webseite.

Zwischen den vielen zusammenhangslosen Wörtern und Buchstaben findet sich ziemlich eindeutig auch die Domain "NEWDAWN-capcom . com". Viele Fans sehen darin natürlich einen Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung oder Ähnliches.

Den Post findet ihr hier:

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Sollte Capcom geplant haben, über diese Website einen DLC oder ein neues Spiel anzuteasern, ist der Plan allerdings glorreich gescheitert. So wie es aussieht, war die Domain newdawn-capcom.com nämlich noch verfügbar, sodass ein Content Creator sie sich schnappen konnte.

Geht man jetzt auf die Seite, erwartet einen überraschend ein Linkkasten, der zu verschiedenen Online-Auftritten vom Content Creator "Gabe Follower" führt. Der hat sich auf News und Leaks rund um Valve spezialisiert.

So berichtet er etwa immer wieder über Neuigkeiten oder Gerüchte rund um Half-Life 3 oder Counter-Strike 2. Mit der Akquirierung der Website ist dem Content Creator ein ziemlich lustiger Marketing-Stunt gelungen.

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Capcom hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob die Domain eigentlich einem anderen Zweck dienen sollte. Angeblich soll "New Dawn" der interne Codename von Resident Evil Requiem gewesen sein. Es könnte sich also auch einfach um eine Hommage an das Spiel selbst handeln.

Was denkt ihr? Hatte Capcom Pläne mit der Domain oder war es nur ein Insiderwitz?

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