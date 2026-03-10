Resident Evil Requiem kündigt Story-DLC und weitere neue Inhalte an

Capcom hat soeben in einem Video eine Erweiterung für Requiem bestätigt.

Dennis Müller
10.03.2026 | 13:30 Uhr

Resident Evil Requiem ist noch nicht abgeschlossen! Ein DLC kommt!

Nachdem sich Resident Evil Requiem bislang wie geschnitten Brot verkauft hat und bereits über 5 Millionen Fans begeistern konnte, hat Capcom soeben via X neue Inhalte für das Horrorspiel angekündigt.

Story-DLC ist bereits in Arbeit

Die frohe Botschaft kommt von Director Koshi Nakanishi, der sich in einem kurzen Video zunächst bei allen Fans bedankt und dann die Katze aus dem Sack lässt.

Nicht nur sollen weitere Bugs gefixt und die noch vorhandenen Probleme behoben werden, auch inhaltlich wird Requiem erweitert.

Video starten 1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Diese Inhalte kommen laut Capcom

  • ein Fotomodus (zeitnah)
  • ein nicht näher benanntes Minispiel (Mai)
  • Story-Erweiterung

Wann die Erweiterung erscheint, ist derweil noch offen. Klar ist nur, dass die Entwicklung am DLC bereits gestartet ist. Unklar ist auch, wer die Hauptrolle oder gar die Hauptrollen im Addon spielen. Kollegin Samara hat jedoch schon einen spannenden Vorschlag:

Mehr zum Thema
Ein erster Resident Evil Requiem-DLC könnte schon am Ende des Spiels verraten worden sein - mit dieser Anspielung
von Samara Summer
Ein erster Resident Evil Requiem-DLC könnte schon am Ende des Spiels verraten worden sein - mit dieser Anspielung

Resident Evil Requiem ist am 27. Februar für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erschienen und konnte nicht nur bei der Kritik, sondern auch bei vielen Fans der Horrorreihe bislang Traumwertungen abstauben.

Auch für uns ist der Gameplay-Mix aus Survival-Horror und Action ein voller Erfolg, und wir sind schon sehr gespannt, ob Capcom im DLC das hohe Niveau aus dem Hauptspiel halten kann und an die tolle Rose-Erweiterung von RE Village anknüpft.

Jetzt seid ihr gefragt: Wen würdet ihr in der Erweiterung gerne spielen und wie hat euch Requiem abschließend gefallen?

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
