Resident Evil Requiem-Fan hat herausgefunden, was Grace zu Beginn im Hotel auf ihrem Laptop liest - und die Antwort sorgt in der Community für Schmunzeln

Es gibt etwas, das Grace in dieser Szene einfach nicht loslässt und jetzt wissen wir, was es ist.

Ziemlich zu Beginn von Resident Evil Requiem erleben wir Grace Ashcroft in einer Rückblick-Szene gemeinsam mit ihrer Mutter Alyssa. Die Protagonistin sitzt dabei auf dem Bett eines Hotelzimmers, tippt und liest etwas auf ihrem Notebook, während Alyssa sie drängt, endlich damit aufzuhören.

In der Cutscene ist kaum auszumachen, welches Thema sie derart an den Bildschirm fesselt. Der ist nämlich nur kurz und schräg zu sehen und nicht im Fokus. Ein Dataminer hat aber bereits herausgefunden, mit was sie sich beschäftigt – und es dürfte den meisten von euch bekannt vorkommen.

"Sie ist eine von uns": Resident Evil Requiem-Community freut sich über Grace' Lektüre

Der Screenshot wurde wohl ursprünglich von einem User namens Weskher auf einem privaten Discord geteilt, macht aber inzwischen sowohl auf X als auch auf Reddit die Runde. Und vor allem auf tetzterer Plattform freuen sich Fans, denn Grace versinkt ebenfalls in einem "Reddit"-Thread.

Hier seht ihr noch mal einen Screenshot aus der Szene:

Grace start gebannt auf den Laptop-Monitor.

Das Logo der Social Media-Plattform ist zwar nicht sichtbar, aber das Layout des Kommentarbereichs samt der User-Avatare hat auch so hohen Wiederkennungswert. Stellt sich natürlich auch direkt die Frage, mit welchem Thema sich Grace beschäftigt – und nein, sie checkt nicht, was Fans von ihr als Protagonistin halten.

Stattdessen ist sie in einem fiktiven Thread unterwegs, der sich mit den Baker-Morden aus Resident Evil 7 befasst. Trotz der frontalen Position sind die Textzeilen etwas schwer zu entziffern, aber gerade der untere Kommentar lässt sich noch ganz gut ausmachen. Übersetzt lautet er:

"Der alte Jack [Baker, Anm. der Redaktion] hat wirklich ein paar verrückte Sachen gesagt. Ich erinnere mich, dass er oft in Schlägereien verwickelt wurde. Er hat wahrscheinlich die ganze Familie umgebracht und dann sich selbst erledigt."

Auch in den anderen Antworten lässt sich mit etwas Mühe ausmachen, dass es um den "Dulvey Incident" geht, also die Vorfälle im Baker House, das sich in Dulvey, Louisiana befindet. Es wird unter anderem spekuliert, ob hinter den Morden etwas Größeres steckt – was sich alle, die RE7 gezockt haben, natürlich selbst beantworten können.

Habt ihr auf Grace' Laptop in der Szene geachtet und euch womöglich schon gefragt, was sie so beschäftigt?