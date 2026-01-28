Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9

Nur noch ein Monat bis zum Release von Resident Evil: Requiem! Natalie konnte das Horror-Highlight bereits 3 Stunden lang anspielen und bringt exklusive Infos mit: Wie spielt sich der "alte“ Leon? Warum sind die neuen Zombies so verdammt unheimlich? Und kann Capcom den Spagat zwischen purer Action und dem intensiven Horror von Teil 7 wirklich meistern? Erfahrt im Talk mit Magdalena alles über das neue Crafting-System und warum Natalie trotz großer Skepsis plötzlich optimistisch ist.

