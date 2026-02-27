Resident Evil Requiem: Organ-Box öffnen - So findet ihr die Transportbox samt Anleitung und bekommt das künstliche Organ

In der Garage des Sanatoriums findet ihr eine Organtransportbox, die ihr für den Körper ohne Organe braucht. Zum Öffnen ist aber eine Anleitung nötig.

Eleen Reinke
27.02.2026 | 12:50 Uhr

In Resident Evil Requiem warten wieder einige wilde Rätsel auf euch. Eines davon ist die Organtransportbox, die ihr öffnen müsst, um an eine wichtige Schlüsselkarte zu kommen. So findet und öffnet ihr die Box und schnappt euch das künstliche Organ.

Hier könnt ihr zu den relevanten Punkten springen:

Fundort der Organtransportbox in Resident Evil Requiem

Eventuell seid ihr schon auf die Akte gestoßen, die beschreibt, wie die Organtransportbox zu öffnen ist. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ihr die Box finden könnt: Sie liegt in der Garage des Rhodes Hill Sanatoriums in einem offenen Van.

Zur Garage kommt ihr, indem ihr die versperrte Tür unterhalb der Küche im Westflügel öffnet. Hierfür benötigt ihr das Sicherheitsstufe-1-Armband. Geht ihr am Hausmeisterbüro vorbei (schnappt euch aber schon einmal den Schraubenschlüssel aus dem Raum), kommt ihr zur Garage.

So öffnet ihr die Organtransportbox in Resident Evil Requiem

Um die Organtransportbox zu öffnen, benötigt ihr zuerst einmal eine bestimmte Akte. Die bekommt ihr im Büro des Forschungsleiters im Westflügel, indem ihr dort den Safe mit dem Mond-Sonne-Sterne-Rätsel öffnet – dafür benötigt ihr die Flasche mit der ätzenden Flüssigkeit, die ihr im gleichen Stockwerk einen Raum weiter findet.

Im Inneren liegt nicht nur einer der Quader, mit deren Hilfe ihr aus dem Sanatorium entkommen könnt, sondern auch ein Notizbuch. Untersucht es und ihr findet darin eine Anleitung für das Öffnen der Transportbox. Hier sind die einzelnen Schritte, haltet euch auf jeden Fall an die richtige Reihenfolge:

  1. Stellt den runden Schalter von "Auto" auf "Hand"
  2. Bewegt den rechten Regler nach oben, bis er genau in der mittigen Position ist
  3. Wechselt Schalter 5 nach unten
  4. Wechselt Schalter 2 nach unten
  5. Stellt den runden Schalter von "Hand" zurück auf "Auto"

Hier gibt es die Anweisungen für die Organtransportbox noch einmal zum Nachlesen. Hier gibt es die Anweisungen für die Organtransportbox noch einmal zum Nachlesen.

Falls ihr einen Fehler bei der Reihenfolge gemacht habt, könnt ihr mit dem Reset-Schalter ganz links alles zurücksetzen. Außerdem kann es sein, dass ihr den Zettel mit der Anweisung erst gefunden haben müsst, ehe sich die Box öffnen lasst, selbst wenn ihr die richtigen Schritte befolgt.

Habt ihr alles richtig gemacht, könnt ihr den Riegel der Box öffnen und die künstliche Lunge entnehmen. Damit kehrt ihr dann ins Untersuchungszimmer zurück und setzt sie dort in die Leiche auf dem Untersuchungstisch ein.

Um das Rätsel hier zu lösen, benötigt ihr allerdings noch ein zweites Organ. Das findet ihr in der Kältekammer im Nordwesten des Westflügels. Die Tür öffnet ihr mit dem Schraubenschlüssel.

