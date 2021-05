Resident Evil: Village foltert weiter Ethans Hände und das Internet feiert mit

Ethan Winters hat kein leichtes Leben. Seine Frau wird entführt und eine wahnsinnige Familie trachtet ihm nach dem Leben. Dann werden seine Frau und seine Tochter entführt, woraufhin Werwölfe und Vampire nach seinem Blut lechzen. Besonders schlimm trifft es dabei Ethans Hände, die ihm (Achtung, es folgen Spoiler!) schon in Resident Evil 7 durchstochen und abgetrennt wurden. In Resident Evil: Village geht dieser Alptraum in die nächste Runde.

Ethan selbst ist ein ziemlich blasser Protagonist. Im PR-Material zu Resident Evil: Village versteckte Capcom absichtlich das Gesicht des Charakters und stellte stattdessen Chris Redfield in den Vordergrund. Auch im Spiel sehen wir eigentlich nur Ethans Hände. Wenn uns Capcom zeigen möchte, wie sehr Ethan leidet, müssen deshalb die Griffel herhalten.

Maniküre mal anders: In den ersten Stunden von RE8 werden Ethan zwei Finger abgebissen, seine Handfläche wird aufgeschnitten, er wird an zwei Haken in seinen Händen aufgehängt (die ihm schließlich seine Hände aufschlitzen) und schließlich holt sich Lady Dimitrescu seine komplette linke Hand.

Rettung durch grüne Kräuter: Zum Glück scheinen die bekannten Heilkräuter in Teil 7 und Teil 8 magische Fähigkeiten zu besitzen. Wenn Ethan eine Hand verliert, lässt sich diese leicht wieder annähen, und mit ein wenig medizinischer Tinktur ist alles wieder gut.

Die Ethan Winters Memes kommen in Horden

Wie Ethans Hände zermartert werden und einfach wieder verheilen, findet die Resident Evil-Community derart lustig, dass inzwischen dutzende Memes auf Twitter kursieren. Wir haben einige für euch herausgesucht:

