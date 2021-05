Returnal: So maximiert ihr eure Lebensenergie im PS5-Hit

Im PS5-Exklusivspiel Returnal müsst ihr euch auf einem fremden Planeten eurer Haut erwehren. Um eure Überlebenschancen zu erhöhen, gibt euch Entwickler Housemarque allerlei nützliche Items an die Hand.

Nachfolgend verraten wir euch, wie ihr einige dieser Gegenstände nutzen könnt, um bereits sehr früh im Spiel Selenes Lebensenergie zu maximieren und ihre Waffen zu verbessern. Im knallharten Roguelike-Shooter ist schließlich jeder Kniff eine wertvolle Ressource.

Grünes Harz ist Trumpf!

Beginnen wir mit dem Ausbau von Selenes Lebensenergie. Diese könnt ihr auf verschiedene Arten auffüllen, doch die gebräuchlichste Art, um das zu tun, dürfte sicherlich das Silphium sein. Hierbei handelt es sich um kleine, grünlich schimmernde Items, die ihr immer wieder in den Arealen des Spiels finden werdet. Sammelt ihr das Silphium ein, regeneriert ihr so eure Gesundheit.

Neben dem gewöhnlichen Silphium gibt es darüber hinaus noch das sogenannte Silphium-Harz. Dieses erweitert eure Lebensenergieanzeige um einen weiteren Balken. Dieser ist zunächst eher mickrig, kann jedoch Stück für Stück erweitert werden. Was euch Returnal jedoch nicht verrät, ist, dass auch gewöhnliches Silphium wie Harz wirken kann, allerdings nur unter einer Bedingung: Eure Lebensenergie muss komplett gefüllt sein.

Um Selenes Gesundheit also bereits sehr früh im Spiel massiv zu erhöhen, müsst ihr alle grünen Health-Items in einem Areal einsammeln, während die Lebensenergie eurer Spielfigur bereits komplett gefüllt ist. Wir empfehlen euch hierfür, zunächst sämtliche Gegner in einem Gebiet zu erledigen und anschließend zu Selenes Schiff zurückzukehren.

Was euch Returnal nämlich auch nicht verrät, ist, dass ihr dort ein Nickerchen machen könnt, das freundlicherweise eure Lebensenergie komplett regeneriert. Anschließend sammelt ihr dann alle Health-Items ein, um eure Gesundheit ordentlich zu erhöhen.

Des Weiteren gibt es noch mehr Optionen, eure Lebensenergie zu verbessern: Ihr könnt beispielsweise im Fabrikator-Shop ein Health-Upgrade erwerben, dass Selenes Gesundheit um satte 25% steigert. Außerdem gibt es auch bestimmte Parasiten und andere Items, die eure Lebensenergie positiv beeinflussen können. Hier ist jedoch jede Menge Glück im Spiel.

Denkt zudem daran, die Gebiete wirklich gründlich abzusuchen. Haltet Ausschau nach zerstörbaren Wänden, höher gelegenen Ebenen und Geheimräumen. Außerdem solltet ihr auch darauf achten, neben der Fauna gleichsam die Flora von Atropos mit eurer Nahkampfklinge zu zerstören, da ihr auf diese Weise ebenso an nützliche Items gelangen könnt. Wie ihr an die Waffe kommt, erfahrt ihr hier:

8 2 Mehr zum Thema Returnal - So beseitigt ihr die Ranken und schnappt euch die Heilung

Standardwaffen verbessern = generell stärkere Waffen

Widmen wir uns nun, wie eingangs versprochen, den Waffen. Auch diese könnt ihr bereits im ersten Biom von Returnal ordentlich aufbessern, um so die Qualität der späteren Waffen zu erhöhen. Dafür ist es notwendig, dass ihr zunächst die meisten Argumentationsverstärker, die ihr im Spiel findet, ignoriert. Konzentriert euch stattdessen auf eure Pistole und eure Nahkampf-Klinge.

Je öfter ihr diese im Kampf einsetzt, desto vertrauter wird Selene im Umgang mit ihnen und desto höher steigt ihr Können. Die Waffen können also durch regelmäßigen Gebrauch verbessert werden. Dies steigert nicht nur die Werte eurer gegenwärtigen Waffen, sondern ebenfalls die all derer, die ihr noch in der Welt finden oder von Gegnern erhalten könnt. Zusätzlich könnt ihr sie ebenfalls im Shop (Fabrikator) mit Upgrades versehen.

Solltet ihr euer Gewehr beispielsweise auf diese Art auf Stufe 4 bringen, befinden sich die weiteren Waffen, die ihr ab da findet, auf einem ähnlichen Niveau. Teilweise könnt ihr sogar noch stärkere Waffen finden, etwa welche auf Stufe 5 oder 6. Es lohnt sich also, zunächst bei zwei Waffen zu bleiben und erst später zu besseren Modellen zu wechseln.

Weitere Guides zu Returnal:

Damit sind wir nun schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Solltet ihr noch weitere Unterstützung benötigen, schaut gerne in unseren weiteren Artikeln zu Returnal rein und ansonsten wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß mit dem Spiel.