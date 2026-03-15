Rick and Morty: Staffel 9 - Alle Infos zu Release, Episoden, Streamingdienst und mehr für Season 9

Hier gibt's alle Infos zu Season 9 von Rick and Morty.

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, ehe Rick and Morty Season 9 an den Start geht. Allerdings gibt es für die neue Staffel auch eine große Änderung, sie läuft nämlich bei einem anderen Streaminganbieter als bisher. Wir fassen alle Infos zusammen.

Release: Wann kommt Rick and Morty Staffel 9?

Season 9 von Rick and Morty wird hierzulande am Montag, den 25. Mai 2026 starten, wie Warner Bros. Discovery Deutschland bekannt gegeben hat. Allerdings bekommt ihr nicht alle Episoden auf einmal, stattdessen wird jede Woche eine neue Folge veröffentlicht – immerhin auch direkt mit deutscher Synchronisation.

1:11 Zu Staffel 9 von Rick and Morty gibt es noch keinen Trailer - wie wäre es also mit einem kleinen Rückblick auf Staffel 8?

Autoplay

Gibt es einen Trailer zu Rick and Morty Staffel 9?

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Trailer zur kommenden Staffel. Ganz leer gehen wir aber nicht aus, Adult Swim hat auf dem offiziellen YouTube-Kanal nämlich immerhin eine 47-sekündige Vorschau mit einer kurzen Szene aus Season 9 veröffentlicht:

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Alle Infos zu den einzelnen Episoden, dem neuen Streaminganbieter für Staffel 9 und was wir sonst bereits zur Zukunft der Rick and Morty-Serie wissen, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.

Was wünscht ihr euch für Season 9 von Rick and Morty?