Rick and Morty: Der erste Trailer zu Staffel 9 ist da und es wird wieder wild

Bei Rick and Morty ist aktuell kein Ende in Sicht: Staffel 9 steht in den Startlöchern und auch in Deutschland geht es am 25. Mai 2026 bei dem neuen Streamingdienst HBO Max los – direkt mit deutscher Synchronisation.

Und was sollen wir sagen: Der offizielle Trailer zur neunten Season verspricht mehr von dem, für was Rick and Morty nun mal bekannt und berüchtigt ist.