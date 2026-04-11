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Rick and Morty: Der erste Trailer zu Staffel 9 ist da und es wird wieder wild

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Rick and Morty: Der erste Trailer zu Staffel 9 ist da und es wird wieder wild

Vali Aschenbrenner
11.04.2026 | 15:19 Uhr

Bei Rick and Morty ist aktuell kein Ende in Sicht: Staffel 9 steht in den Startlöchern und auch in Deutschland geht es am 25. Mai 2026 bei dem neuen Streamingdienst HBO Max los – direkt mit deutscher Synchronisation.

Und was sollen wir sagen: Der offizielle Trailer zur neunten Season verspricht mehr von dem, für was Rick and Morty nun mal bekannt und berüchtigt ist. 
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