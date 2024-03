Rise of the Ronin-Feinschliff: Das müsst ihr beim Erstellen eures Charakters wissen

Die Wahl des Feinschliffs kann erst mal eine schwierige Entscheidung sein. Wir machen sie euch leichter.

Rise of the Ronin könnte euch erst mal eine ganze Weile beschäftigen, bevor ihr überhaupt den ersten Kampf bestreitet. Grund dafür ist ein sehr detaillierter Charakter-Editor, in dem ihr nicht eine Spielfigur, sondern gleich beide Zwillingsklingen erstellen dürft.

Danach müsst ihr für die beiden einen Feinschliff, also eure Gameplay-Ausrichtung, wählen. Falls ihr unsicher seid, was ihr nehmen sollt, helfen wir euch weiter.

Das müsst ihr über die Wahl des Feinschliffs wissen

Ihr habt jetzt die Wahl zwischen sechs Charakter-Ausrichtungen, nämlich Schrecken, Klingensturm, Verführungstalent, Schatten, Anfänger und Ungeschliffen. Sie unterscheiden sich in drei Bereichen:

Werte für Stärke, Geschick, Charisma und Intelligenz weichen ab.

es gibt Boni auf unterschiedliche Waffentypen, deren Symbol euch unter den Attributen angezeigt wird.

sie bekommen je eine besondere Fertigkeit wie schnelle Attentate oder Lügen.

Wollt ihr wissen, wie Rise of the Ronin bei uns im Test abgeschnitten hat? Dann schaut doch mal ins Video rein:

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Die Wahl ist gar nicht so entscheidend: Das klingt vielleicht erst mal wie eine Entscheidung, die ihr wirklich gut abwägen solltet, aber keine Sorge: Während bei anderen Rollenspielen die Wahl der Klasse einen großen Unterschied machen kann, kommt sie in Rise of the Ronin nur bei eurem Einstieg ins Spiel zum Tragen.

Ihr habt später nämlich die Möglichkeit, Fähigkeitenpunkte in allen vier Kategorien, also Stärke, Geschick, Charisma und Intelligenz auszugeben. Damit könnt ihr euch komplett neu spezialisieren, euch ganz breit aufstellen und sogar die besondere Fähigkeit freischalten, die eine andere Klasse schon zum Spielstart mitbringt.

Je nachdem, wie viele Punkte ihr im Spielverlauf in die einzelnen Kategorien investiert, variiert dann auch, auf welche Waffen es Boni gibt. Aber auch hier: Keine Sorge, ihr bekommt ständig genügend neue Waffen in wechselnden Qualitäten. Ihr werdet nie das Problem haben, nicht die passende Ausrüstung zu besitzen.

Zumal ihr verkaufte Gegenstände von Händlern zurückkaufen und euren Charakter komplett umskillen könnt. Das geht, sobald ihr euer erstes Langhaus (eure Basis in Yokohama) freigeschaltet habt.

Unser Tipp für eure Auswahl

Sucht euch zu Beginn die Klasse aus, die einen Bonus auf den Waffentyp bekommt, auf den ihr anfangs im Spiel Lust habt. Sind das beispielsweise Doppelschwerter und Gewehre? Dann ist Klingensturm für euch interessant. Ihr wisst noch nicht, welche Waffe ihr haben wollt? Dann entscheidet euch für die besondere Fähigkeit, die für euch am spannendsten klingt.

Übrigens: Obwohl der vorletzte Feinschliff "Anfänger" heißt, ist hier nicht gemeint, dass ihr diesen Feinschliff als Anfänger*in wählen solltet. Das bezieht sich tatsächlich auf die Ausrichtung des Charakters, die sehr ausgewogen ist, beziehungsweise noch keine klaren Stärken hat. Seid ihr tatsächlich Neuling im Genre, solltet ihr die beiden letzten Feinschliffe lieber ausklammern.