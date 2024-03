Rise of the Ronin: Welche Waffe soll ich wählen? Wir verraten euch, worauf es ankommt

Ihr wollt bei der Wahl der Waffe keinen Fehler machen? Keine Sorge, wir verraten euch, was ihr wissen müsst.

In Rise of the Ronin stehen gleich zu Beginn ein paar Entscheidungen an, bevor es erstmals in die Kämpfe geht. Zunächst müsst ihr gleich zwei Zwillinge im Charakter Editor erstellen. Danach habt ihr die Wahl zwischen unterschiedlichen Nahkampfwaffen. Falls ihr euch mit Letzterem schwertut, helfen wir euch hier weiter.

Das müsst ihr über die Waffenwahl wissen

Euch stehen insgesamt fünf Waffentypen zur Auswahl, nämlich Stangenwaffen, Katanas, Speere, Schwertpaare und Odachis. Ihr wählt nicht nur eine der Waffen, sondern gleich eine Primär- und eine Sekundärwaffe, zwischen denen ihr fließend im Kampf hin- und her wechseln könnt.

Womöglich macht ihr euch jetzt Gedanken, weil ihr fürchtet, einen Fehler zu machen, der euch das ganze Spiel über verfolgt. Aber keine Sorge: Die Wahl der Waffe ist keinesfalls bindend und kommt in Rise of the Ronin nur beim Spieleinstieg zum Tragen.

Wollt ihr wissen, wie Rise of the Ronin bei uns im Test abgeschnitten hat? Dann schaut doch mal ins Video rein:

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

Im Verlauf des Spiels steckt ihr Fähigkeitenpunkte in vier Kategorien: Stärke, Geschick, Charisma und Intelligenz. Je nachdem, wie ihr euch spezialisiert, bekommt ihr Boni auf bestimmte Waffen. Womöglich sind das anfangs aufgrund eures Feinschliffes Katanas, später aber doch eher Stangenwaffen.

Das ist aber gar kein Probem, denn ihr bekommt ständig genügend neue Waffen in wechselnden Qualitäten und nehmt dann einfach die, die am besten zu eurer aktuellen Ausrichtung passt. Ihr habt später im Spiel die Möglichkeit, das für jede Waffe per Tastendruck zu überprüfen.

Zudem könnt ihr Gegenstände von Händlern zurückkaufen und euren Charakter komplett umskillen. Dass nichts Passendes vorhanden ist, kann also eigentlich gar nicht passieren. Umskillen funktioniert, sobald ihr euer erstes Langhaus (eure Basis in Yokohama) freigeschaltet habt.

Unser Tipp für eure Waffenwahl

Ihr habt zwei Möglichkeiten: Erstens: Sucht euch einfach die Waffen aus, die am besten zu eurem gewählten Feinschliff passen. Welche das sind, wird auch kurze Zeit lang in einer Tutorial-Anzeige eingeblendet.

Einige der Waffen, die für eure Klasse besonders geeignet sind, könnt ihr sowieso am Spielanfang noch gar nicht auswählen. Ihr findet diese dann aber relativ schnell in unterschiedlichen Ausführungen.

Zweitens: Nehmt die Waffe, die sich am besten für euch anfühlt: Ihr habt zudem die Möglichkeit, die Waffen und ihre Movesets an einem Trainings-Dummy auszuprobieren. Solltet ihr hierbei merken, dass euch gar nicht die am meisten zusagt, die eigentlich zu eurem Feinschliff passt, könnt ihr überlegen, noch mal neu zu starten und diesen entsprechend anders auszuwählen.

Aber das ist nicht unbedingt nötig. Lange gültig ist die anfängliche Wahl ohnehin nicht und später schaltet ihr sogar noch unterschiedliche Kampfstile für jede Waffe frei und nutzt nebenbei Gewehre, Shuriken, Bögen und Co. Ihr müsst also gar nicht zwingend die empfohlene Waffe nehmen. Gefällt euch eine andere besser? Dann tobt euch ruhig erst mal mit dieser aus.