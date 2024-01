90 auf Metacritic: Der erste Rollenspiel-Hit des Jahres ist überraschend jetzt schon da

Kein Grund für Ichiban Kasuga, grimmig zu schauen. Sein aktuelles Abenteuer räumt gerade reihenweise gute Wertungen ab.

Bislang läuft das Spielejahr 2024 ziemlich gut an. Mit Prince of Persia: The Lost Crown erschien im Januar bereits ein tolles Metroidvania und mit Tekken 8 meldete sich eine echte Fighting Game-Legende eindrucksvoll zurück. Es gibt aber noch einen dritten Titel, der gerade bei Metacritic und Co. beeindruckende Wertungsschnitte einfährt.

Und das ist einigermaßern überraschend, denn dass Like a Dragon: Infinite Wealth ein tolles Spiel werden würde, hatten zwar viele vermutet. Mit einem derartigen Wertungshöhenflug war aber nicht unbedingt zu rechnen gewesen.

Like a Dragon: Infinite Wealth auf Metacritic und Open Critic:

Metascore: 90 * (basierend auf 70 Reviews der PS5-Version)

* (basierend auf 70 Reviews der PS5-Version) Score auf Open Critic: 90* (basierend auf 77 Reviews der PS5-Version)

*Zuletzt abgerufen am 24. Januar 2024 um 13:00 Uhr.

Nachfolgend findet ihr einige Wertungen zum Spiel im Überblick.

Test-Wertungen im Überblick

Magazin Wertung GamePro 90 GameStar (zum Test) 84 IGN 9.0 Eurogamer 4/5 Gamespot 8/10 Shacknews 10/10 VG247 5/5 God is a Geek 10/10 VideoGamer 9/10 The Games Machine 9.4 Push Square 9/10 DualShockers 8.5

Hier ist unser kompletter Test zum Spiel:

Das sind die Stärken und Schwächen von Like a Dragon: Infinite Wealth

Natürlich setzt jeder der Tests eigene Schwerpunkte, dennoch lassen sich einige Pro- und Contra-Punkte aus den Reviews herauslesen, die besonders oft genannt werden.

Das ist positiv

fantastisches Kampfsystem

toller, absurder Humor

witzige, abwechslungsreiche Nebenaufgaben

packende Geschichte

Das ist negativ

technisch manchmal nicht ganz auf der Höhe

holpriger Start ins Spiel

Schaut euch hier die ersten 10 Minuten des Spiels an:

Darum geht's: Like a Dragon 8 ist der achte Teil der Yakuza-Reihe. Wir schlüpfen erneut in die Haut von Ichiban Kasuga, der schon im Vorgänger die Hauptrolle übernommen hatte. Diesmal ist er aber nicht allein, denn Serien-Held Kazuma Kiryu kehrt aus dem Ruhestand zurück und ist ebenfalls spielbar. Setting ist diesmal die amerikanische Pazifik-Insel Hawaii.

Release: Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.

Hättet ihr erwartet, dass das neue Like a Dragon einen derart guten Wertungsschnitt holen kann?