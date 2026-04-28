Saros Spielzeit und Kapitel: So viele Stunden könnt ihr für den Action-Kracher einplanen

Der fiese Typ hat ne Menge Spielzeit parat.

Auf dem Planeten Carcosa ist das so eine Sache mit der Zeit – je nach Perspektive können ein paar Wochen auch mehrere Jahre sein und ungefähr so verhält es sich auch bei der Spielzeit von Saros.

Wie schnell ihr das Roguelite abschließt, hängt nämlich nicht nur vom Umfang des Spiels ab, viel entscheidender ist euer Können am Controller. Wir verraten euch hier, wie lange wir für das Abenteuer gebraucht haben und wie viele Kapitel es gibt. Auf Seite 2 listen wir euch noch alle Trophäen auf.

Wollt ihr direkt zu einem bestimmten Punkt springen, geht es hier entlang:

1:34 Saros: Das PS5-Exclusive ist ein echter Action-Hit

Autoplay

So viel Spielzeit steckt in Saros

Wie sooft kommt es auch bei Saros darauf an, was ihr alles im Spiel erledigen wollt und ob das Ende der Story gleichzeitig auch euer Abschied ist. Und wie schon erwähnt, hängt es hier enorm davon ab, wie gut ihr durchs Spiel kommt, wie oft ihr ins Gras beißt und ob ihr zwischendrin Zeit investiert, um etwa Währung zu sammeln. Wir sind im Test bei folgenden Zeiten gelandet.

Story: 20 Stunden

20 Stunden Story inkl. Epilog: 22 Stunden

22 Stunden 100% Completionist: 25-30 Stunden

Wir haben nach ca. 20 Stunden zum ersten Mal die Credits gesehen, danach gibt es im Rahmen des Epilogs aber noch einen Bonus samt alternativem Ende. Dafür haben wir noch einmal ca. 2 Stunden gebraucht. Es ist aber sehr gut möglich, dass ihr 30 Stunden oder mehr investieren müsst – je nachdem, wie sehr euch das Genre und das Gameplay liegen.

Wenn ihr alle Audio- und Textlogs finden, noch die letzten Perks in der Panzermatrix freischalten oder die verbliebenen Trophäen ergattern wollt, müsst noch ein paar Stunden mehr einplanen. Abseits davon gibt es dann aber auch nichts mehr zu tun – die Ranglisten- und Koop-Herausforderungen aus Returnal gibt es aktuell noch nicht.

Mehr Guides zu Saros 1 Prophet in Saros besiegen: So übersteht ihr den Kampf gegen den ersten Boss von Kevin Itzinger

Alle Kapitel in der Übersicht

Wenn ihr ungefähr einschätzen wollt, an welcher Stelle ihr im Spiel angekommen seid, listen wir euch hier die Kapitel auf. Wichtig dabei ist, anders als im Vorgänger Returnal, ist die Welt in Saros zusammenhängend aufgebaut und die Biome sind nicht durch Teleporter voneinander getrennt.

Das heißt, wir bewegen uns stetig auf ein Ziel zu, kehren aber oftmals zurück in den Hub und müssen gelegentlich auch durch alte Biome durch, um dann zu einem anderen Ziel zu kommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir dieses Biome dann erneut komplett spielen müssen.

Unabhängig von den Gebieten müsst ihr euch durch folgende Abschnitte spielen:

Prolog

Akt 1

Akt 2

Akt 3

Epilog

Das Ende erreicht ihr nach Akt 3, danach könnt ihr den Epilog spielen. Aber auch danach könnt ihr einfach weiterspielen, etwa um die restlichen Trophäen für die Platin freizuschalten.

Was euch da erwartet, verraten wir euch jetzt im Anschluss. Aber Vorsicht – in den Trophäen erwarten euch leichte Spoiler.