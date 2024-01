Das ist das schlechteste PS1-Spiel aller Zeiten: Ein Batman-Spiel mit einer Wertung von 24

Das PS1-Spiel ist ein Grauen für jeden DC-Fan.

Die PS1-Ära hat großartige Spiele hervorgebracht. Dazu zählen wir unter anderem Metal Gear Solid, Final Fantasy 9 und Gran Turismo 2. Doch genauso gibt es Spiele, die wir besser im Verkaufsregal gelassen hätten.

Wir haben euch das schlimmste PS1-Spiel herausgesucht, das es für die Konsole gab. Die PS1-Version wurde zwar nicht direkt auf Metacritic bewertet, doch die bepunktete N64-Version unterscheidet sich kaum von der PS1-Version. Deshalb haben wir die Punktzahl als Referenz genommen.

Das schlechteste PS1-Spiel aller Zeiten ist Batman Beyond: Return of the Joker

Was ist das für ein Spiel? Bei dem Titel handelt es sich um Batman Beyond: Return of the Joker. Das Spiel erschien im Jahr 2000 für die PS1. Es sollte die Videospiel-Adaption zum gleichnamigen Film sein, der in Deutschland unter dem Titel „Batman of the Future - Der Joker kommt zurück“ im Jahr 2000 in die Kinos kam.

Welche Wertung hat es bekommen? Die PS1-Version hat leider zu wenige Wertungen bekommen, um im Ranking bei Metacritic zu landen. Die vergleichbare N64-Version landet bei 24 Punkten.

Wer sich ein Bild vom Spiel machen möchte, der kann sich das komplette Spiel auf dem YouTube-Kanal von World of Longplays ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was ist an dem Spiel so schlimm? Vor allem die Animationen jagen den Testenden einen Schrecken ein. Batman würde wie ein Domino-Stein umfallen, wenn er von Gegnern getroffen wird. Außerdem soll die Grafik angestaubt und das Gameplay veraltet sein.

Die User sind ähnlicher Meinung. Vor allem das Image von Batman würde unter diesem Videospiel leiden. In jeder Zwischensequenz stürzt Batman zu Boden und wird wie ein aufblasbarer Clownballon geschlagen. Auch die Steuerung soll „Müll“ sein. Batman könne nicht einmal fliegen und das als Superheld.

Doch eine gute Sache soll es an dem Spiel geben: Es ist nur rund eine Stunde lang und dementsprechend schnell wieder vorbei (via How long to beat).

Selbst der YouTuber, der sich das Batman-Spiel für rund eine Stunde angetan hat, hat kaum positive Worte übrig. Das zweite Level sei kaum machbar gewesen, weil die Gegner nur wenig Schaden nehmen, aber viel austeilen.

Der Spielfluss soll zudem dadurch gestört werden, dass Batman mehrere Kostüme hat und sie je nach Situation angepasst werden müssen. Deshalb hat der Spielende sogar bis zur zweiten Spielhälfte vergessen, sie zu wechseln.

Welches PS1-Spiel ist euch besonders negativ in Erinnerung geblieben?