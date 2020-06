Schwert & Schild: Neue Infos zum DLC gibt's morgen im Livestream

Nach über einem halben Jahr erscheint morgen endlich der erste DLC zu Pokémon Schwert & Schild. Mit Insel der Rüstung wird das Rollenspiel um ein neues Gebiet mit vielen alten Pokémon erweitert. Um zum Release noch einmal den DLC zu erläutern, hat Nintendo jetzt einen Livestream angekündigt.

Livestream erläutert den Erweiterungspass

Mit der Show soll morgen noch einmal erklärt werden, was der Erweiterungspass eigentlich ist. Das ist aber noch nicht alles, denn es wird versprochen auch noch weitere Pokémon-News zu zeigen.

Keine Pokémon Direct: Jedoch wird es sich sehr wahrscheinlich nicht um Infos zu neuen Spielen handeln. In der Regel werden diese in Rahmen von speziellen Pokémon Directs angekündigt, wie am Anfang des Jahres mit Pokémon Mystery Dungeon DX. Bei der Show handelt es sich um ein Format Pokémon Presents.

Was könnte gezeigt werden: Dadurch, dass auch abseits von den Spielen Neuigkeiten möglich sind, ist die Bandbreite sehr groß. The Pokémon Company könnte Details bekannt geben zu neuen Anime-Folgen oder auch zu dem stets beliebten Kartenspiel. Bei letzterem wäre eine Erweiterung basierend auf den Schwert & Schild-DLCs gut möglich.

Was ist der Erweiterungspass? Der DLC von Pokémon Schwert & Schild wird das Spiel um neue Story-Inhalte, Pokémon, Regionen und mehr erweitert. Jedoch ist dieser in zwei Teile unterteilt, wovon der erste morgen und der zweite im Laufe des Jahres erscheint. Die DLCs lassen sich aber nicht einzeln erwerben, weshalb ihr gezwungen seid, den knapp 30 Euro teuren Erweiterungspass im Paket zu kaufen.

Hier könnt ihr die Show live gucken

Bei dem Stream handelt es sich um ein vorab aufgenommenes Video, das auf YouTube seine Premiere feiert. Demnach könnt ihr am 17. Juni um 15 Uhr live einschalten, um das Video als Erstes zu sehen. Danach wird es ganz normal auf dem offiziellen YouTube-Kanal zur Verfügung stehen.

Mehr zum Thema Pokémon Schwert & Schild: Ersteindruck zum 1. DLC - Open World mit Abstrichen

Mehr zum kommenden DLC

GamePro-Redakteurin Linda konnte sich vorab schon den DLC zu Pokémon Schwert & Schild anschauen. In ihrer Preview, die wir im Rahmen von Find Your Next Game veröffentlicht haben, schreibt sie über die neue Karte des Spiels und wie diese etwas hinter den Erwartungen bleibt.