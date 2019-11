Schwert & Schild: Noch mehr exklusive Pokémon wurden geleakt

Die 8. Generation birgt womöglich mehr editions-exklusive Pokémon als zuvor angenommen. Vor Kurzem wurden weitere angebliche Monster geleakt, die wir nur in Schwert und nur in Schild fangen können.

Einige exklusive Pokémon in Schwert und Schild sind bereits bekannt, so bekommen wir in Schwert etwa das legendäre Biest Zacian und Lauchzelot, in Schild hingegen können wir das legendäre Pokémon Zamazenta sowie Galar-Ponita fangen.

Alle bisher bestätigten editions-exklusiven Pokémon führen wir hier für euch auf.

Was ist neu? Aber laut des Leaks halten die beiden Editionen angeblich jeweils eben noch viel mehr exklusive Monster für uns bereit (via Dexerto).

Aber Achtung, bereits bestätigt wurden folgende exklusive Pokémon nicht. Genießt die Angaben deshalb mit Vorsicht.

Diese exklusiven Pokémon wurden jetzt geleakt

Angeblich exklusiv in Schwert (Leak) Angeblich exklusiv in Schild (Leak) Flunkifer Zobiris Geronimatz, Washkawil Kommandutan Quartermak Galar-Corasonn Sonnfel Lunarstein Flapple Appletun Galar-Flampion, Galar-Flampivian Galar-Galoppa (Entwicklung von Galar-Ponita)

Twitter-User Drock spendiert uns ein Bild zu allen exklusiven Pokémon:

All version exclusives from Pokemon Sword and Shield leaks

SHIELD IT IS ??? pic.twitter.com/2PKbD50aNI — drock (@drock_dale) November 5, 2019

Das war aber noch nicht alles. Zwei weitere exklusive Arenaleiter, zu denen uns bislang nur die englischen Namen vorliegen, wurden ebenfalls geleakt. Neben der bereits offiziell bestätigten Kampfspezialistin Saida (Schild-exklusiv) und Geister-Freund Nio (Schwert) stoßen angeblich noch jeweils zwei weitere auf bestimmte Typen spezialisierte Arenaleiter hinzu:

Exklusive Arenaleiter in Schwert Exklusive Arenaleiter in Schild Leak: Donnie (Unlicht) Leak: Niklas (Eis) Leak: Opal (Fee) Leak: Sopp (Gift) Bestätigt: Saida (Kampf) Bestätigt: Nio (Geist)

Wie unterscheiden sich Schwert & Schild noch voneinander?

Neben editionspezifischen Pokémon gibt es unter anderem exklusive Arenaleiter. Alle Unterschiede zwischen Schwert und Schild haben wir in einem separaten Artikel für euch aufgelistet.

Pokémon Schwert und Schild erscheint am 15. November 2019 für Nintendo Switch.

