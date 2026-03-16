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Die Anime-Adaption von Sekiro zeigt bekannte Gesichter aus dem Spiel und könnte schon dieses Jahr erscheinen

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Die Anime-Adaption von Sekiro zeigt bekannte Gesichter aus dem Spiel und könnte schon dieses Jahr erscheinen

Myki Trieu
16.03.2026 | 16:40 Uhr

Die Anime-Adaption des beliebten Souls-Spiels Sekiro: Shadows Die Twice wird den Namen "Sekiro: No Defeat" tragen und vorraussichtlich in diesm Jahr seine Kinopremiere feiern.

Im neuen Trailer zu Sekiro: No Defeat bekommen Fans nicht nur Wolf und den jungen Prinzen zu Gesicht, sondern auch andere vertraute Persönlichkeiten aus dem Spiel – etwa den Sculptor, Emma oder Jinzaemon Kumano.

Wann genau die Anime-Serie auf Crunchyroll erscheint und wie viel die Adaption vom eigentlichen Spiel abdecken wird, ist noch nicht bekannt. Eines ist jedoch sicher: Der japanische Original-Cast ist bei der Synchro wieder mit am Start und leiht den entsprechenden Figuren wieder die Stimmen.
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Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice

Genre: Action

Release: 22.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

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