Die Anime-Adaption des beliebten Souls-Spiels Sekiro: Shadows Die Twice wird den Namen "Sekiro: No Defeat" tragen und vorraussichtlich in diesm Jahr seine Kinopremiere feiern.

Im neuen Trailer zu Sekiro: No Defeat bekommen Fans nicht nur Wolf und den jungen Prinzen zu Gesicht, sondern auch andere vertraute Persönlichkeiten aus dem Spiel – etwa den Sculptor, Emma oder Jinzaemon Kumano.

Wann genau die Anime-Serie auf Crunchyroll erscheint und wie viel die Adaption vom eigentlichen Spiel abdecken wird, ist noch nicht bekannt. Eines ist jedoch sicher: Der japanische Original-Cast ist bei der Synchro wieder mit am Start und leiht den entsprechenden Figuren wieder die Stimmen.