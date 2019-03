Mittlerweile lassen uns die meisten PS4-Blockbuster Fotos schießen. Doch während beispielsweise God of War und Marvel's Spider-Man erst nach dem Release via Update einen Fotomodus spendiert bekamen, können sich Days Gone-Spieler direkt zum Launch darüber freuen.

Das steckt im Fotomodus

Sony hat den Fotomodus für Days Gone nun nämlich angekündigt. Die Funktionen dürften niemanden überraschen, das Feature funktioniert offenbar ähnlich wie in anderen (PS4)-Spielen.

Im Charakter-Bedienfeld könnt ihr Deacon und das Bike ein- und ausblenden - praktisch wenn ihr ein nettes Panorama fotografieren wollt, ohne dass euer Charakter davor herumturnt.

Ihr könnt verschiedene Gesichtsausdrücke für Deacon einstellen

es gibt 9 benutzerdefinierte Rahmen, schwarze Rahmen in verschiedenen Formen und Größen, Optionen für das Days Gone-Logo und 18 Filter-Voreinstellungen

Ihr könnt außerdem Sichtfeld, Fokus-Distanz, Blende und Filmkörnung anpassen

Glanzstück soll aber der erweiterte Modus sein. Hier könnt ihr fertige Schnappschüsse bearbeiten, indem ihr 55 verschiedene Einstellungen in den Bedienfeldern "Leuchten", "Farbkorrektur" und "Farbtiefenkorrektur" anpasst.

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für PS4. Mittlerweile hat das Open World-Spiel den Goldstatus erreicht.

Quelle: PlayStation Blog.