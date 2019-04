Days Gone - Als Franchise geplant, mehrere Nachfolger möglich

In ein paar Wochen feiert Deacon St. John sein Debüt und PS4-Fans bekommen mit Days Gone den neuesten Exklusivtitel aus Sonys First Party-Lineup spendiert. Aktuell ist zwar noch schwer abzuschätzen, wie gut die Zombie-Open World-Action bei Presse und Spielern ankommen wird, doch Sony hat schon jetzt größere Pläne mit der neuen Marke von Sony Bend.

Days Gone soll Fortsetzung bekommen - wenn alles gut läuft

In einem Interview mit Average Caucasia Shark gab ein PR-Manager auf einem Werbe-Event zu Days Gone eine klare Ansage, was die Zukunft des Spiels betrifft. Auf die Frage ob das PS4-Spiel als einmaliges Spiel oder langjähriges Franchise geplant ist, sagt der Sony-Mitarbeiter klipp und klar:

"Franchise. Es ist immer das Ziel, ein Spiel zu machen, das die Leute lieben und von dem sie mehr haben wollen."

Sequel schon sicher? Ob damit jetzt schon bekannt ist, dass uns als nächstes Days Gone 2 erwartet, kann nicht gesagt werden. Denn trotz aller Vorausplanung könnte Days Gone schließlich noch immer als Misserfolg in die Sony-Geschichte eingehen.

Laut Sony gibt es eine Erwartungshaltung an die Verkaufszahlen, doch die wird wenig überraschend nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.

Wie sieht die PlayStation-Zukunft aus? Da große PlayStation-Franchises wie Uncharted und Killzone wohl ihr Finale schon gesehen haben, braucht Sony auch in Zukunft wiederkehrende Blockbuster-Reihen. Titel wie Horizon Zero Dawn oder auch Days Gone könnten diese Lücke langfristig schließen.

Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für PS4.