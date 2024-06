Elden Ring-DLC verschweigt euch gewonnene Stärke durch Scadubaum-Fragmente, so viel mehr Schaden macht ihr mit jeder Stufe

Die Fragmente zu sammeln, lohnt sich mal so richtig. Wir verraten euch, wie sehr genau.

Der Elden Ring-DLC bringt eine exklusive neue Fortschrittsmechanik für unseren Charakter mit, nämlich den Segen des Scadubaums. Um ihn zu erhalten, beziehungsweise seine Stufe dauerhaft zu erhöhen, sammeln wir überall im Reich der Schatten die sogenannten Scadubaum-Fragmente.

Anders als beim "normalen" Aufleveln des Charakters sehen wir aber nicht direkt im Vergleich, was eine neue Stufe eigentlich im Vergleich ausmacht. Wir haben uns das daher mal genauer angeschaut und für euch nachgerechnet. Spoiler: Es rentiert sich so richtig!

Wie Scadu-Fragmente funktionieren und warum sie sich lohnen

So funktioniert die neue Forschrittsmechanik: Die Scadubaum-Fragmente erhalten wir in Shadow of the Erdtree manchmal für Bosskämpfe, meist finden wir sie aber einfach in der Open World. Anfangs brauchen wir eines, dann zwei, später drei, um uns mit ihnen an Orten der Gnade dauerhaft zu boosten.

Ein paar wichtige Fakten:

Es gibt insgesamt 50 Scadubaum-Fragmente im Reich der Schatten

Wir können unseren Charakter maximal auf Scadu-Stufe 20 bringen

Mit jeder Stufe steigt der Schaden eurer Waffen, genau wie die Resistenzen eurer Rüstung

Wir haben verglichen, wie viel eine Scadu-Stufe ausmacht

Wir haben die Werte nach mehreren Scadubaum-Stufenaufstiegen verglichen und dabei festgestellt, es gibt immer:

circa 30 bis 35 Punkte mehr Angriffskraft

etwa +1 bis 2 Prozentpunkte mehr bei allen Resistenzen

Diese Beobachtungen beziehen sich auf unsere eigenen Charaktere und die Werte wichen dabei leicht ab, lagen aber in allen Fällen ein wenig über 30 bei Schaden. Bei mir war es bei allen verglichenen Scadu-Stufen ein Plus von genau 35 Punkten und bei den Kollegen sah es ähnlich aus. Chris konnte beispielsweise ein durchgängiges Plus von 32 Punkten auf seinen Katanas feststellen.

Das rentiert sich richtig!

Kollege Chris hat beispielsweise seinen Level 190-Charakter von Scadu-Stufe 2 auf 3 verbessert und eine Steigerung seines Schadens mit dem Katana von 687 auf 719 beobachtet. Gleichzeitig ist seine körperliche Resistenz von 37,149 auf 39,882 gestiegen.

3:54 Neuer Elden Ring-Trailer fasst zusammen, was bis zum Shadow of the Erdtree-DLC passiert ist

Hier brachte Chris eine Scadu-Stufe also 32 Schadenspunkte mehr, mit einem zusätzlichen Levelpunkt auf Geschick (mit dem Wert skalieren seine fernöstlichen Schwerter) bekommt er aktuell hingegen nur einen mickrigen Punkt dazu. Genauso ernüchternd sah die Verbesserung durchs Charakterlevel bei mir im Vergleich aus.

Die Scadubaum-Fragmente sind also im DLC wesentlich wichtiger als Runen!

Nur im DLC aktiv: Fürs Hauptspiel bringen euch diese Powerups leider nichts. Ihr könnt zwar jederzeit ins Zwischenland zurückkehren, hier ist der Segen des Scadubaums aber nicht aktiv, was auch aus einer Lore-Perspektive Sinn ergibt.

Findet ihr es gut, dass es in Shadow of the Erdtree eine neue Fortschrittsmechanik gibt und wie sie umgesetzt wurde?