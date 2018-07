Shadow of the Tomb Raider - 38 Sekunden-Clip zeigt Laras Kletterkünste und neue Werkzeuge

Eigentlich ist es mehr ein Teaser als ein Video, denn "Treacherous Traversal", das neue Gameplay Video zu Shadow of the Tomb Raider, ist nur 38 Sekunden lang. Klettern, Springen und den ein oder anderen Fall in den sicheren Tod kennen wir bereits aus den Vorgängern. Für ihre Reise nach Südamerika hat Lara jedoch noch ein paar andere Werkzeuge in ihren Koffer gepackt.

Lara und die Apokalypse

Preview zu Shadow of the Tomb Raider

Unter anderem zum Beispiel einen Greifhaken (auch wenn wir nicht wissen, wie sie den wohl durch den Zoll bekommen hat), mit dem sie entfernte Anhöhen erklimmen und sich, mit genügend Seil, auf sicheren Boden herunterlassen kann.

Zumindest so sicher, wie Boden in den Tomb Raider-Spielen so ist. Schon im Trailer sehen wir nämlich, wie ein vermeintlich festes Plateau unter ihr nachgibt und sie scheinbar unaufhaltsam in Richtung eines reißenden Stroms rutscht.

Außerdem hangelt sich Lara im Urwald an Lianen entlang, erklimmt eine sich drehende und Dornengespickte Konstruktion in einem Tempel und läuft an einer Wand entlang. Mechaniken wie diese könnten erheblich mehr Freiheit in den Rätseln bedeuten. Das würde auch zu dem Zeil der Entwickler passen, Shadow of the Tomb Raider zum anspruchsvollsten Teil der Serie machen zu wollen.

Wenn euch der Clip zu kurz war, fügen wir hier noch den zehnminütigen Spaziergang durch Paititi, den größten Hub des Spiels, ein, der unter anderem die Interaktion mit NPC zeigt.

Oder ihr schaut euch die Stealth-Mechaniken an, die Lara im Dschungel zur Verfügung stehen.

Wie die Hubs, das Klettern und die Schleichmechaniken im fertigen Spiel funktionieren, sehen wir spätestens am 14. September 2018, wenn Shadow of the Tomb Raider für PS4 und Xbox One erscheint.