Seitdem bekannt wurde, dass Shin Megami Tensei 5 nicht nur in Japan, sondern auch Nordamerika und Europa für die Switch erscheint, sind Fans ganz versessen auf Neuigkeiten. 2020 wird ihre Neugier nach Aussage von Entwicklerstudio Atlus gestillt.

Die Information stammt aus einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu, in dem diverse Größen der japanischen Spieleindustrie nach ihren Plänen für das nächste Jahr gefragt werden. Mit dabei sind unter anderem PlatinumGames, Square Enix und eben Atlus, die Entwickler von Persona 5 und Shin Megami Tensei 5.

In diesem Interview (übersetzt von ntower) gibt Shin Megami Tensei-Produzent Shinjiro Takata bekannt, dass das Warten ein Ende habe und Fans sich schon 2020 auf Neuigkeiten der Franchise freuen dürfen. Vielleicht gibt es nach der Ankündigung 2017 drei Jahre später endlich erstes Gameplay? Wir werden sehen. Eine Nintendo Direct würde sich perfekt für einen solchen Reveal anbieten.

Was ist Shin Megami Tensei?

Shin Megami Tensei 5 ist nicht allen ein Begriff. Wohl aber Persona 5, eines der bekanntesten JRPG der letzten Jahre. Dabei ist die gesamte Persona-Reihe nichts anderes als ein Spin-Off des Megami Tensei-Universums, die sich darum dreht was passieren würde, wenn die Helden und Monster nicht in der Postapokalypse oder der Vergangenheit, sondern dem aktuellen Tokyo leben und zur Highschool gehen würden.

Abseits des "Was wäre, wenn..." des Persona-Universums ist die Welt von Megami Tensei erheblich düsterer. Anders als der vierte Teil, der im feudalen Japan spielte, geht es dieses Mal ins moderne Tokyo - oder das, was davon übrig ist. Denn Dämonen scheinen sich ausgebreitet zu haben und wahrscheinlich ist es an uns, sie zu stoppen. Wie für die Serie typisch werden wir hier rundenbasierte Kämpfe, fang- oder beschwörbare Dämonen und Dämonenfusionen erwarten können.

Hattet ihr Shin Megami Tensei 5 noch auf dem Schirm?