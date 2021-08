Kult-Shooter Quake jetzt als 4K-Remaster auf PS4, PS5, Xbox und Switch spielbar

Zum 25. Jubiläum des Kult-Shooters Quake ließ Bethesda es sich nicht nehmen, eine neue Version des Klassikers auf der QuakeCon 2021 anzukündigen. Die erweiterte Version ist ab sofort erhältlich und bietet neben einer verbesserten Optik sogar eine neue Erweiterung der Wolfenstein-Macher.

Das bringt das Quake-Remaster mit sich

Was ist neu? Bei Quake wurde vor allem an der Optik einiges hochgeschraubt. Neben den bisherigen Erweiterungen "Scourge of Armagon" und "Dissolution of Eternity" wird es noch die Erweiterung "Dimension of the Machine" geben:

Das bietet das neue Quake:

4K-Auflösung

Widescreen-Support

Verbesserte Modelle

Dynamischere und farbigere Beleuchtung

Anti-Aliasing

Tiefenschärfe

Atmosphärischen Original-Soundtrack

Worum geht es in der neuen Erweiterung? In "Dimension of the Machine" geht es darum, eine uralte Maschine wieder zum Laufen zu bringen, die sich inmitten eines tiefen Labyrinths befindet:

"Im tiefsten Inneren des Labyrinths liegt ein Kern aus Lava und Stahl, der als Maschine bekannt ist. Kämpfen Sie sich durch Zeit und Raum und stellen Sie sich den Mächten des Bösen, um verlorene Runen zu bergen, die schlummernde Maschine wieder zum Laufen zu bringen und ein Portal zur größten Bedrohung aller Zeiten zu öffnen - und zerstören Sie das Unheil, bevor es uns zerstören kann."

Für welche Plattformen erscheint Quake? Die erweiterte Version ist ab sofort für PS4, Xbox One und Switch erhältlich. Ein Gratis-Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S soll später folgen. Für die neue Version müsst ihr auf allen Plattformen nur 9,99 Euro bezahlen.



Weitere News von der Quake Con 2021 im Überblick:

Darum geht es in Quake

Bei Quake handelt es sich um einen düsteren First Person-Shooter, in dem ihr in die Rolle eines Rangers schlüpft. Als dieser müsst ihr euch mit einem Arsenal verschiedenster Waffen gegen die seltsamsten Kreaturen wehren. Euer Ziel sind vier magische Runen, die sich in vier düsteren Dimensionen befinden.



In der neuen Version könnt ihr die Kampagne und die Erweiterungen mit drei weiteren Spieler*innen bestreiten. Das geht sowohl online als auch im lokalen Splitscreen-Modus. Außerdem gibt es kompetitive Online-Matches mit bis zu acht Personen oder im lokalen Modus mit bis zu 4 Personan. Das Zusammenspiel wird auch plattformübergreifend möglich sein.



Seid ihr an der neuen Quake-Version interessiert?