Silvester nur heute in Animal Crossing: Holt euch Hüte & den Leuchtstab

Das lang ersehnte Ende eines turbulenten Jahres ist gekommen und auch in Animal Crossing: New Horizons wird Silvester gefeiert. Die Festlichkeiten könnt ihr entweder alleine oder mit euren Freunden gemeinsam im Spiel erleben. Dabei fassen wir zusammen, wie ihr an die Belohnungen kommt und was am Ende des Countdowns auf eurer Insel passiert.

Feiert alleine oder gemeinsam Silvester

Bevor ihr in die Silvester-Aktivitäten starten könnt, weist euch auch Melinda in der Morgenansage daraufhin, dass sich das Jahr dem Ende neigt.

Wann startet Silvester: Die Aktivitäten beginnen ab 5 Uhr morgens und laufen den gesamten 31. Dezember lang.

Voraussetzung für Silvester: Damit ihr das Fest überhaupt feiern könnt, müsst ihr euer Servicecenter von einem Zelt zu einem richtigen Gebäude umgewandelt haben. Das ist Teil der Aufgaben, die ihr erledigen müsst, um den Hund K.K. Slider auf eure Insel zu locken. Falls ihr das Spiel also erst in den letzten Tagen gestartet habt, kann es unter Umständen sein, dass ihr auf Silvester für dieses Jahr erst einmal verzichten oder auf Zeitreisen zurückgreifen müsst.

Servicecenter bleibt geschlossen: Den gesamten Tag über könnt ihr nicht das Servicecenter betreten. Melinda und Tom Nook haben so viel mit den Festlichkeiten zu tun, dass sie vor dem Gebäude neben dem riesigen Countdown stehen.

Alle Belohnungen im Überblick

Im Gegensatz zu anderen Events, müsst ihr dieses Mal für die Items nur mit Tom Nook und Melinda sprechen. Die beiden geben euch direkt entweder kostenlos oder gegen Sternis die begehrten Event-Gegenstände.

Hüte: Um einen Neujahrshut oder Neujahrszylinder zu erhalten, müsst ihr mit Tom Nook sprechen und diesen für 500 Sternis erwerben. Die beiden Kopfbedeckungen sind in den Farben gelb, orange, blau, rot, pink, lila, grün und türkis erhältlich. Jedoch verkauft Tom Nook immer nur vier Farben. Wollt ihr mehr Variationen haben, dann schaut mal auf den Inseln eurer Freunde vorbei.

Abwechselnde Hüte je nach Jahreszahl: Tatsächlich verkauft Tom Nook auch immer nur einen der beiden Hüte. Den Neujahrshut gibt es immer in Jahren mit einer geraden Zahl und den Neujahrszylinder in Jahren mit einer ungeraden Zahl.

Leuchtstab & Partyknaller: Es gibt aber auch kostenlose Items. Wenn ihr mit Melinda spricht, bekommt ihr einen Leuchtstab von ihr geschenkt, den ihr am Ende des Countdowns schwingen könnt. Dazu bekommt ihr von Tom Nook ein Paket aus fünf Partyknallern geschenkt. Zur Feier des Tages kosten bei ihm jedes weitere fünfer Paket nur 300 statt 500 Sternis.

Es gibt auch noch weitere Silvester-Items, die ihr nur noch heute bekommen könnt. So erhaltet ihr Berliner, Silvester-Ramen und mehr:

Was passiert, wenn der Countdown abläuft?

Damit ihr aber nicht mehr warten müsst, was passiert, wenn der Countdown abläuft, verraten wir es euch.

Versammlung der Bewohner: Ab 23 Uhr versammeln sich die meisten eurer Bewohner auf dem Platz des Servicecenter. Dort könnt ihr dann mit ihnen reden und noch einmal einen guten Rutsch wünschen. Fünf Minuten vor Mitternacht stellen sich dann alle in Reihe auf und warten auf den großen Countdown. In den letzten zehn Sekunden werden dann die Leuchtstäbe um die Wette geschüttelt.

Großes Feuerwerk: Für die nächsten zwei Stunden findet dann ein fortwährendes Feuerwerk statt. Ihr könnt diese Zeit dann auch nutzen, um euren Bewohnern ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Das ist alles, was ihr für Silvester in Animal Crossing beachten müsst. Da ihr das Fest aber auch gemeinsam mit Freunden spielen könnt, ist es eine Möglichkeit, um auch in diesem Jahr zusammen ein Feuerwerk zu erleben wenn auch nur digital.

Werdet ihr am Silvester-Event teilnehmen oder habt ihr sogar eine digitale Party mit Freunden geplant?