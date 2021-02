In Die Sims 4 können alle genau so sein, wie sie wollen. Das bezieht sich nicht nur auf Karrieren, sondern auch auf unzählige Identitäten, Sexualitäten und Lebensstile. Da es Sims 4 stellenweise jedoch oft an Detailreichtum und Originalität fehlt, kommen hier zahlreiche Modder*innen und Custom Content-Ersteller*innen ins Spiel, die die Welt der Sims einen neuen Farbstrich verleihen. Hier lest ihr von den besten LGBTQ+ Mods und CC-Packs, die unbedingt auf die Konsole gehören.

Ihr sucht die besten allgemeinen Mods für die Lebenssimulation? Hier stellen wir euch die besten aktuellen Mods für Die Sims 4 vor.

1. LGBT Mod von PimpMySims4 - Die allumfassende Lifestyle Mod für die LGBTQ Community

Die LGBTQ+ Mod von PimpMySims4 bringt viele neue Gameplay-Aspekte mit in die Lebenssimulation, die ganz im Zeichen der Community stehen. Wo im originalen Spiel die verschiedenen Sexualitäten und Spektren sich zwar einbauen lassen und vorhanden sind, diese aber eher eine untergeordnete Rolle spielen, vertieft das diese Mod und fügt neue Charakter-Merkmale und Launen hinzu, sowie neue Events und Feiertage.

Darum geht's: Die Sexualität eurer Sims könnt ihr durch Charakter-Traits festlegen, von Asexuell zu Gender Fluid, könnt ihr den Sims sogar das Merkmal "homophob" oder "LGBT Activist" verleihen. Besondere Interaktionen wie andere andere Sims nach ihrer Sexualität fragen sind ebenso Bestandteil wie neue Social-Events, beispielsweise ein LGBTQ-Meetup, eine Coming Out-Party, eine LGBTQ-Charity Gala und sogar eine Drag Show. Damit möglichst viele Leute Zugang zur Mod haben, gibt es diese auch in unzähligen Übersetzungen, sogar auch auf russisch und chinesisch.

Diese Mod ist eine wundervoll detaillierte Mod all things lgbtq - und sollte es definitiv für die Konsole geben.

2. Gender Preference Mod von AZORESMAN - Legt damit die Sexualität eurer Sims fest

Darum geht's: Die Die Gener Preference Mod ermöglicht es euch, die Sexualität eurer Sims zu definieren und festzulegen. Mit einem Mausklick bestimmt ihr, welches Geschlecht euer Sim am liebsten datet, ob männlich, weiblich oder beides.

Es gibt sogar die Option, gar keine Präferenz festzulegen. Im Alltag der Sims nimmt diese Mod Einfluss darauf, mit welchen Sims euer Sim auf romantische Weise interagiert und in welchen Beziehungen sich euer Schützling wohlfühlt.

Somit ist es möglich, eine Gender-Präferenz und Sexualität spezifisch festzulegen, was die Interaktionen eurer Sims beeinflussen kann. Um das ganze noch flexibler zu machen und ein Spektrum festzulegen, auf welchem sich euer Sim bewegt, können auch Prozente festgelegt werden. Wie im echten Leben auch - Manchmal ist man nicht einfach hetero, schwul, oder bisexuell, sondern irgendwas dazwischen. Da die Mod das toll herausarbeitet, gehört sie unbedingt auf die Konsole.

3. Pride Flag Accessory von 2fingerswhiskey- Für die Superhelden unter den Sims

Darum geht's: Das CC-Pack Pride Flag Accessory lässt eure Sims ihre Pride Flagge wie ein Superhero-Cape auf dem Rücken tragen. Mit den vierzig unterschiedlichen Versionen und Farben wird keine Flagge ausgelassen und ermöglicht euren Sims ihre Identität stolzer und cooler wie ein Superheld es je sein könnte mit sich herumtragen.



Was ist CC?

Custom Content, kurz CC ist vorrangig von Fans des Spiels kreierter, (meist) kostenloser Zusatzcontent für die Sims. So können PC-Spieler ihre Sims via einer Download-File mit beispielsweise mit verschiedenen Frisuren, Klamotten, Accessoires aber auch Möbel oder Make Up aufpimpen und neu austatten. Für die Konsolen ist das, genauso wie andere Mods, bisweilen leider nicht möglich.

4. Coming Out Mod von NateTheLoser - Die volle Coming Out Erfahrung für die Sims

Darum geht's: Eine andere Sexualität außer hetero zu haben ist auch im Grundspiel bereits eine Möglichkeit. Mit der Coming Out Mod von NateTheLoser haben eure Sims die Möglichkeit sich nun bei Freunden und Familienmitgliedern zu outen und so die Option zu haben, jedem zu zeigen, wer sie wirklich sind.

So stehen euch neue soziale Interaktionen zur Verfügung, etwa sich als Transgender oder Bi zu outen oder anderen Sims die Coming Out-Story zu erzählen. Sims können sich sogar als schwul oder lesbisch outen, obwohl sie in einer heterosexuellen Beziehung sind: Das wird eine traurige Stimmung auf beiden Seiten auslösen und die Beziehung nachhaltig verändern...

Die Coming Out-Mod bietet neue, bunte, Varianten des Storytellings und verkörpert das, womit Mitglieder der LGBTQ+ Community auch im echten Leben oftmals zu kämpfen habe. Somit bringt diese einen neuen Aspekt der LGBTQ+ Community in die Sims, was für mehr Realismus sorgt. Die Mod sollte es daher unbedingt auf Konsole geben.

5. Punk Pride Stuffpack - Pride zum Abrocken

Darum geht's: Das Punk Pride Stuff Pack ist ein vielseitiges CC-Pack mit allem, was die Sims brauchen um ihren Pride auszudrücken, inklusive cooler Punk Optik. Somit beinhaltet es alles mögliche, von Möbeln und Objekten, zu Accessories in cooler Lederjacken-Optik.

Eure Sims können mit dem Pack zu edgy Rocker*innen werden und ihrer Identität Ausdruck verleihen. Das Punk Pride Stuff-Pack gehört zu einem der vielseitigsten und kreativsten LGBTQ+ CC-Packs und auch Konsolenspieler*innen auf PS4 und Xbox One sollten das genießen können.

6. Pride Month Modpack von Nando - Die Städte werden bunter

Darum geht's: Mit diesem Modpack stehen nicht nur die Outfits oder Stylings eurer Sims im Zeichen der Regenbogenflagge, das Mod Pack verleiht zusätzlich im Glanz des Pride Months den Welten der Sims einen neuen Anstrich.

Das Sims 4 Pride Month Modpack beeinflusst so hauptsächlich die Städte Windenburg, San Myshuno und Del Sol Valley und schenkt diesen Städten bunte Werbetafeln, Regenbogenflaggen an Straßenecken und versetzt diese so ganz in die Stimmung des Pride Months. Es existieren wenig Mods, die Einfluss auf das Erscheinungsbild der Welten nehmen und dieses in eine bestimmte Stimmung oder diese ins Zeichen eines bestimmten Mottos versetzen. Aus diesem Grund gehört das Pride Month Modpack definitiv auf die Konsole.

7. Pride Toddler Pack von Himbosims - Pride für die kleinsten

Darum geht's: Für die kleinsten unter den Sims ist dieses CC-Pack das richtige: Mit dem Pride Toddler Tee-Pack können auch kleinen Sims ihren Pride wunderbar ausdrücken und sehen dazu noch sehr süß aus. Da es für die jüngsten der Sims sowieso recht wenig Content, beispielsweise in Form von Outfits gibt, ist das Pride Toddler Tee CC-Pack definitiv eins, was es auf der Konsole geben sollte.

8. Pride Pets von Lana CC Finds - Regenbogen für die Tiere

Darum geht's: Nicht nur eure Kleinkinder könnt ihr mit Accessories passend zur LGBTQ+ Community ausstatten: Mit dem CC Pack Pride Pets bekommen auch eure Haustiere süße Halsbänder im Zeichen der Pride Flaggen. Das Pack beinhaltet somit Hunde und Katzen Accessoires mit den Farben der LGBTQ+ Community.