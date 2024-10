Sims-Alternative inZOI: Release, Plattform und mehr zur koreanischen Lebenssimulation

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zu inZOI.

Wer nach einer Lebenssimulation sucht, in der eine eigene Familie erstellt und ihr Alltag gestaltet wird, kommt an dem Namen "Die Sims" nicht vorbei. Es gibt aber auch vereinzelnd Alternativen. Dazu zählt unter anderem inZOI, das gerne als "koreanisches Sims" bezeichnet wird, da es vom südkoreanischen Studio Krafton (PUBG Battlegrounds, Dark and Darker) entwickelt wird.

Was die überaus ambitionierte Lebenssimulation kann, was sie von Die Sims 4 grundlegend unterscheidet und was es noch darüber zu wissen gibt, fassen wir hier zusammen:

Hinweis: Dieser Artikel dient zur allgemeinen Übersicht, indem er die wichtigsten Fragen rund um inZOI beantwortet. Sobald es neue Informationen zum Spiel gibt, wird er aktualisiert. Letztes Update am 27. Oktober 2024: Vor kurzem hat Krafton noch einmal betont, dass es weiterhin beim Start des Early Access in 2024 bleiben wird – ein genaues Datum wurde nicht genannt. Dabei wurde ebenfalls betont, dass inZOI einen zwanzigjährigen Plan für Support hat. (via PC Gamer)

Release – Wann erscheint inZOI und für welche Plattformen?

Wann wird inZOI veröffentlicht?

Release: Ende 2024 im Early Access

Ende 2024 im Early Access Plattformen: PC (Steam)

Startet inZOI im Early Access? Ja. inZOI soll über einen Early Access in einer noch nicht finalen Fassung veröffentlicht und weiter finanziert werden.

Wie lange der Early Access andauern soll, ist noch nicht bekannt, ein Release für die finale Version steht damit noch aus. Special oder Collector's Editions scheint es nicht zu geben.

Kommt inZOI auch für PS5 und Xbox?

Bislang hat Krafton keine Konsolen-Version klar bestätigt, sondern nur angedeutet, dass es später Portierungen für PS5 und Xbox geben könnte.

Das ist der neueste Trailer zum Spiel:

6:29 inZOI - So beeindruckend könnten Die Sims in der Unreal Engine 5 aussehen

Autoplay

Gibt es eine Beta?

Bislang gab es keine offene Beta. Da inZOI im Early Access starten soll, gehen wir nicht davon aus, dass es noch eine Open Beta geben wird.

Gibt es eine Demo?

Ja, aber zeitlich begrenzt. Krafton bietet vom 21. bis 26. August – also passend zur gamescom – eine Demo des Charaktereditors auf Steam an. Mit der könnt ihr kostenlos einen ersten Blick in den Modus werfen, erste Zois erstellen, diese speichern und später ins finale Spiel übertragen.

Den Trailer zum Editor könnt ihr euch hier anschauen:

0:36 Inzoi beginnt in Kürze den Angriff auf Die Sims – mit einem beeindruckenden Charaktereditor

Autoplay

Wie lange wird inZOI unterstützt?

Da es sich um einen Konkurrenten von Sims handelt, ist die Erwartungshaltung hoch, dass das Spiel auch nach dem Release weiter fortgesetzt wird. Krafton hat deshalb bereits angekündigt, dass aktuell geplant wird inZOI für 20 Jahre zu unterstützen. (via PC Gamer)

Was das genau bedeutet ist derzeit unklar und gerade solche langfristigen Pläne können sie auch je nach Erfolg des Spiels verändern.

Preis – Wie teuer wird inZOI und welche Editionen gibt es?

Preis für die Standard-Edition: unbekannt

Noch ist nicht bekannt, ob inZOI wirklich einen festen Preis verlangt oder doch auf ein Free2Play-Modell setzt. Im offiziellen Discord-Channel heißt es, dass über das Monetarisierungsmodell noch nicht entschieden wurden.

Wird es kostenpflichtige Erweiterungen geben?

Ob es DLCs im Stil von Die Sims geben wird, ist laut den FAQs auf dem inZOI-Discord noch nicht klar. Es wurde bislang nur bestätigt, dass KI-generierte Texturen nicht als DLC verkauft werden sollen.

Systemanforderungen – Was muss mein PC für inZOI leisten?

Die fotorealistische Grafik von inZOI, die mit Hilfe der Unreal Engine 5 umgesetzt wird, benötigt laut Steam folgende PC-Leistung:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10/11 (64 Bit)

Windows 10/11 (64 Bit) Prozessor: Intel i5 10400 oder AMD Ryzen 3600

Intel i5 10400 oder AMD Ryzen 3600 Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Grafik: NVIDIA RTX 2060 (8 GB) oder AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA RTX 2060 (8 GB) oder AMD Radeon RX 5600 XT DirectX: Version 12

Version 12 Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10/11 (64 Bit)

Windows 10/11 (64 Bit) Prozessor: Intel i7 12700 oder AMD Ryzen 5800

Intel i7 12700 oder AMD Ryzen 5800 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik: NVIDIA RTX 3070 (8 GB) oder AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA RTX 3070 (8 GB) oder AMD Radeon RX 6800 XT DirectX: Version 12

Version 12 Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Breitband-Internetverbindung Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz

Gameplay – Wie spielt sich inZOI?

Ziel des Spiels ist es – wie für eine Lebenssimulation dieser Art üblich – eigene Charaktere (sogenannte Zois) zu erstellen, Häuser zu bauen und sie glücklich zu machen, indem wir ihren Alltag bestreiten. Dazu gehört das Erfüllen von Grundbedürfnissen wie Hygiene und Hunger, Freizeitaktivitäten wie Musizieren, eine erfolgreiche Karriere und vieles mehr.

So trifft sich euer Zoi nicht nur mit Freunden oder Familienangehörigen, er muss auch Essen kochen und putzen. Ob ihm der Job Spaß macht, hängt dazu noch von den Ambitionen und der Persönlichkeit ab.

Genau genommen stellt ihr dabei nicht die Zois selbst dar, sondern seid eine Art "Gott", der am Schreibtisch sitzt und Entscheidungen trifft. Die Maskottchen-Katze Psycat ist dabei unser "Chef", wie Producer Hyungjun Kim es einst ausgedrückt hat.

Einen recht guten Überblick zu inZOI vermittelt der folgende Trailer. Darin sind Gameplay-Szenen als auch der Charakter Editor zu sehen:

13:29 InZOI: So fantastisch sieht der Sims-Konkurrent aus Südkorea aus

Autoplay

Eine Übersicht weiterer, nennenswerter Funktionen

Im Live-Modus gibt es:

Krankheiten

Gerüchte

Autos, die der Zoi selbst fährt

gleichgeschlechtliche Romanzen und Ehen

Gruppenaktivitäten

Reputation (Karma), vergangene Handlungen sollen die Zukunft beeinflussen

Katze Psycat informiert Zois per Textnachrichten über Neuigkeiten aus der Nachbarschaft

Der Bau-Modus bietet zudem:

freies Platzieren (ähnlich dem MoveObjects-Cheat in Die Sims 4)

Texturen mittels KI generieren, um sie als Muster für Objekte zu verwenden

unbegrenzte Anzahl an Stockwerken

Vorlagen für alle, die nicht zu kleinteilig bauen und einrichten wollen

Charakter Editor:

es gibt über 300 Werte, um die Vorlieben und Charakterzüge der Zois zu individualisieren, wodurch sich ihr Verhalten ändert

Weitere, allgemeine Funktionen:

City-Editor, um Parameter wie städtische Werbetafeln, Wetter, Kriminalität, Sauberkeit und sogar die Katzenpopulationsdichte einzustellen

Studio, um Szenarien zu erstellen

Fotomodus

Hat inZOI eine Open World?

Ja, inZOI setzt auf offene Spielewelten mit vielen Wohngrundstücken, Arbeitsplätzen, Naturflächen und Sehenswürdigkeiten.

Diese Welten sind schon bekannt:

Bliss Bay - von Santa Monica (Kalifornien, USA) inspiriert

Dowon - von Seoul (Südkorea) inspiriert

noch namenlose Stadt, die an Südostasien angelehnt ist

Bliss Bay bietet einen weitreichenden Sandstrand.

Im Early Access soll es drei Städte geben, die uneingeschränkt erkundet werden können – anders als bei Die Sims 4. In der Lebenssimulation von EA gibt es zwar auch mehrere Welten, allerdings sind diese durch ihre Nachbarschaften und damit verbundenen Ladezeiten begrenzt.

Producer Hyungjun Kim erwähnte in einem Interview mit dem Streamer "Memolkim" (via PCGamesn), dass die Open World ursprünglich viel größer angedacht war, als sie letztendlich sein wird, da sie "zu groß und dadurch unspielbar" war.

Hat inZOI einen Multiplayer?

Nach aktuellem Stand sind Multiplayer-Funktionen nicht fest eingeplant. Allerdings gibt es erste Überlegungen in diese Richtung:

"Wir denken derzeit über verschiedene Multiplayer-Features nach, wie zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit anderen Online-Spielern zu treffen oder sie zu sich nach Hause einzuladen. Konkrete Details sind aber noch nicht entschieden." via Discord

Gibt es eine deutsche Sprachausgabe oder übersetzte Bildschirmtexte?

Laut Steam wird Deutsch weder für die Oberfläche, noch die Untertitel oder die Sprachausgabe unterstützt. Bislang sind dafür lediglich Englisch und Koreanisch eingeplant.

Story – Worum geht es in inZOI?

Was eure Zois den lieben langen Tag erleben, liegt in euren Händen. Ihr steuert sie und entscheidet, was sie erleben sollen. Wie für eine Lebenssimulation dieser Art kreiert ihr damit eure eigenen Geschichten.