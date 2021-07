Skyrim für 600 Dollar ist fast noch absurder als Mario 64 für 1,5 Millionen

Dass Preise für Retro-Spiele in den letzten Jahren explodierten, ist inzwischen keine Neuigkeit mehr. Vor wenigen Tagen wurde eine Kopie von Super Mario 64 für 1,56 Millionen Dollar versteigert und ist damit das teuerste Videospiel aller Zeiten. Aber dass für gut verfügbare Games aus dem letzten Jahrzehnt dreistellige Beträge gezahlt werden, ist neu.

Skyrim für 600 Dollar

Teil der selben Auktion, in der insgesamt 500 Videospiele versteigert wurden, war auch eine Kopie von The Elder Scrolls V: Skyrim für die Xbox 360 (via Axios). Ja, das Rollenspiel von 2011 erzielte keine Mondpreise wie Super Mario 64, The Legend of Zelda (870.000 Dollar) oder Super Mario World (360.000 Dollar), aber 600 Dollar für ein Spiel, dass ihr überall für ein paar Euro bekommt, ist fast noch verwunderlicher.

Skyrim überall: Dass gerade Skyrim einen solchen Preis erzielt, mutet schon komisch an. Immerhin portierte Bethesda das RPG auf so ziemlich alle verfügbaren Plattformen, darunter Last-Gen, Last-Last-Gen, die Switch und sogar Amazon Alexa. Ihr habt ein Game Pass-Abo? Dann könnt ihr Skyrim inklusive aller DLC auf einer Xbox One oder Xbox Series X/S zocken. Es gibt definitiv keinen Grund, 600 Dollar auszugeben.

Sehr guter Zustand: Laut der Beschreibung auf Heritage Auctions ist an der Skyrim-Kopie nichts Besonderes. Keine spezielle Produktionsnummer, kein Fehldruck, nichts. Lediglich der Zustand ist mit einer Wertung von 9.2 A+ beinahe neuwertig.

Wenn die Entwicklung so weitergeht, werden ältere Videospiele irgendwann kaum noch zu bezahlen sein. Immerhin werden Konsolen und Games die nicht mehr produziert werden, mit der Zeit immer seltener.

Wie viel Kohle würdet ihr für ein Sammlerstück hinlegen?