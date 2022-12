Skyrim-Fan hat laut witzigem Anzeige-Bug über 3000 Quests pro Sekunde abgeschlossen

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist ohne Frage ein ziemlich mächtiges Spiel, in dem es jede Menge zu tun gibt. Manchmal könnten wir fast glauben, es gäbe einfach unendlich viele Nebenmissionen. Über vier Milliarden abgeschlossene Quests klingt aber doch irgendwie nach einer groben Übertreibung.

Genau das wurde aber einem Fan in seinem Xbox-Profil angezeigt. Um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, soll die Person dafür gerade mal gute 15 Tage gebraucht haben. Das wären dann umgerechnet über 3000 Quests pro Sekunde. Irrsinner Speedrun? Nein, wohl eher ein Bug, aber ein ziemlich lustiger, der die Community amüsiert.

Lustiger Anzeige-Bug präsentiert unfassbare Zahl

Reddit-User FearlessKhajiit hat auf Reddit einen Screenshot aus seiner oder ihrer Xbox-Statistik gepostet. Der Kommentar dazu ist ein simples "Huh?". Gut verständlich, denn was da angezeigt wird, ist wohl selbst für die flottesten Spielenden da draußen und ein riesen Titel wie Skyrim etwas überzogen.

Angezeigt wird, wie der Spieler oder die Spielerin im Vergleich zu befreundeten Usern abgeschnitten hat, im Einzelnen steht da unter anderem:

Gespielte Zeit: 15 Tage, 7 Stunden, 29 Minuten (Rang 1 von 6 Freund*innen)

15 Tage, 7 Stunden, 29 Minuten (Rang 1 von 6 Freund*innen) Abgeschlossene Quests: 4.294.967.294 (Rang 1 von 5 Freund*innen)

Community rechnet nach

Unter dem Beitrag amüsieren sich viele User in den Kommentaren. AtramentousSoul bemüht die Mathematik, um das Ganze noch anschaulicher darzustellen:

Ah, also hast du durchschnittlich pro Stunde 11.702.908 abgeschlossen. Oder 3250 Quests pro Sekunde. Ja, das ist normal. Ich mach das die ganze Zeit.

Jede Menge Sarkasmus findet sich auch in anderen Kommentaren, beispielsweise bei TheUmbraCat:

Das ist ein guter Anfang.

LekgoloCrap bemerkt stattdessen:

Seine 4 Freunde bemühen sich ganz offensichtlich nicht genug.

Einigen Usern ist dagegen etwas Verdächtiges an der Zahl aufgefallen. So weist beispielsweise FloydC910 darauf hin, dass die Zahl der angeblich abgeschlossenen Quest wirklich nah an 232 ist, was der maximale Wert in einem vorzeichenlosen 32 Bit-Zahlenbereich ist. Weiter mutmaßt der User, ein Glitch habe möglicherweise dafür gesorgt, dass versucht wurde, Quests abzuziehen, statt hinzuzufügen. Damit sei die Zahl unter 0 gerutscht und dabei wiederum auf den Maximalwert gesprungen.

Könnt ihr bei den 4 Milliarden abgeschlossenen Quests mithalten? Oder fühlt es sich zumindest so an? Und wie lang ist eure gesamte Spielzeit?