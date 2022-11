Skyrim-Stadt Dämmerstern wirkt dank Unreal Engine 5 so echt, dass mir kalt wird

Mit der Unreal Engine 5 lassen sich so echte Szenerien kreieren, dass wir sie kaum von der Realität unterscheiden können. So konnten einige Tech-Demos oder Fan-Trailer bereits zeigen, was sich optisch mithilfe der UE 5 bewerkstelligen lässt. Auch alte Klassiker wie TLoZ: Ocarina of Time oder das noch nicht einmal angekündigte Bloodborne 2 sähen mit der UE 5 unglaublich aus.

Ein neuer Fan-Trailer schnappt sich nun das bereits in die Jahre gekommene The Elder Scrolls 5: Skyrim und zaubert in der Unreal Engine 5 eine so realistisch aussehende Stadt, dass wir jetzt schon wissen, wo wir am liebsten unseren nächsten Winterurlaub verbringen wollen würden.

Skyrim wird in Unreal Engine 5 realistischer denn je

In einem kurzen Reddit-Clip zeigt uns User liontowers3d, wie aus der unscheinbaren Stadt Dämmerstern ein wahres Winterparadies wird. Das Dorf besteht aus mehren Holzhütten umringt von einer schneebedeckten Bergkette, in deren Mitte sich ein kleiner Steg im Wasser befindet:

Was ist zu sehen? Das Wasser weist realistische Lichtreflexionen auf und die Berge wirken durch den Nebel wie aus einem Winterwunderland. Selbst die Fische, die draußen in der Kälte hängen, sehen wie frisch gefangen aus. Nur das Schiff am Bootssteg fehlt.

Zum krönenden Abschluss gibt es die Stadt Dämmerstern bei Nacht zu sehen. Im Himmel ist das Polarlicht zu sehen, das in der Unreal Engine 5 zu einem wunderschönen Naturschauspiel wird. Der User gibt an, dass er für den Clip mehrere Wochen gebraucht hat, um ihn zu erstellen. Doch wir finden, dass sich die Arbeit wirklich gelohnt hat.

Einige Spiele, die aktuell mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden, findet ihr hier:

Auch in den Kommentaren unterhalb des Clips spiegelt sich wider, dass die meisten User wirklich begeistert von dem kurzen Fan-Trailer sind. Viele stört es allerdings nicht, dass Skyrim seine aktuelle Optik hat, da viele noch ihre Nostalgie-Brille aufbehalten haben.

Das Video macht Hoffnung für das kommende The Elder Scrolls 6, das aktuell mithilfe der offiziellen Creation Engine entwickelt wird. Doch bis zum Release von TES 6 wird es noch einige Zeit dauern. Zunächst wird nämlich das Sci Fi-Abenteuer Starfield seinen Weg zu uns finden.

Welches Videospiel würdet ihr gerne mal in der Unreal Engine 5 sehen?